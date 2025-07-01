快訊／登谷關七雄東卯山迷途失聯3天　男倒臥山谷無生命徵象

▲許姓山友隨團前往攀登東卯山迷途，今上午發現倒臥10公尺深的山谷中無生命徵象。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者李陳信得／台中報導

來自新北市三重區的登山隊伍，6月29日前往台中市和平區攀登谷關七雄之一的東卯山，當日回程傍晚時一名隊員卻遲遲未歸，經連繫都未能聯絡上隨團領隊恐發生意外，立即向警方請求協助，台中市消防局獲報後出動山搜人員連夜前往搜尋均無所獲，經過兩日搜尋後，今日上午在東卯山往松鶴德芙蘭的禮冷吊橋附近，發現該山友倒在山谷下，已無生命徵象。

台中市消防局於6月29日17時17分接獲民眾電話報案指出，他是新北市三重區登山領隊，包車到和平區東卯山登山，一行43人登山隊伍攀登東卯山步道，回程發現其中有一名許姓山友(65歲)沒有回到登山口，有隊員最後在步道3.5k看見過許，隨後即聯絡不上，擔心有意外請求協助。

勤務中心立即派出和平、谷關及民間團體連夜搜尋。據山友表示，約14時許於東卯山三角點尚有看到失聯者許先生，最後於3.5K還有看到其身影。16時30分領隊有與許通話，其表示有迷途及跌倒情形，之後就聯絡不上。

今日上午8時許，搜救人員在東卯山往德芙蘭步道的山谷中發現失聯的山友，但已無生命徵象。初步研判該山友疑似迷途後下切至峭壁處不慎摔落約10公尺的乾山溝中，距離中橫公路也只剩約1、20公尺，目前已將協助搬運至路面交由警方處理。