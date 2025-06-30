新北市前議員歐金獅賄選判刑3年6月定讞　今赴新北檢報到入監

▲新北市前議員歐金獅涉賄選遭判刑3年6月定讞，今將赴新北檢報到入監。（圖／翻攝自Facebook／歐金獅）

記者黃哲民、莊智勝／新北報導

前民進黨新北市議員歐金獅於111年參選時，為求當選，竟向詹姓里長要求協助，並提供新台幣150萬元，供里長宴請選民，讓歐逐桌拜票。一、二審均依違反選罷法，判處有期徒刑3年6月，日前最高院駁回上訴定讞。歐金獅也將於今(30日)下午3時到新北檢報到入監，預計先送北所寄監，最快周四轉移到宜蘭監獄。

歐金獅曾擔任前台北縣議員、改制後的新北市議會首屆議員，政治經歷豐富，111年九合一大選時，他以無黨籍身分參選新北市第8選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）議員，但卻遭人檢舉涉嫌以現金方式賄選。

檢方調查，歐金獅向詹姓里長要求協助，並提供現金150萬元，好讓詹以「夫妻會」名義開席宴請選民，當天歐金獅到場逐桌拜票，尋求支持。

新北地院一審依違反公職人員選舉罷免法的行求賄賂及不正利益罪，判處歐金獅有期徒刑3年6月，褫奪公權3年。案經上訴，二審法官認為，餐會上擺放印有歐金獅頭像的馬克杯，且逐桌拜票明示、暗示，對選民以達成尋求賄賂，因此維持一審刑度。歐金獅再度上訴，但日前遭到高院駁回，全案定讞。