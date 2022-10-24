新北第8選區／候選人一早站路口拜票！　王正見老伯伯1舉動感動炸

▲卓冠廷（左）、蘇巧慧（中）、高乃芸（右）向民眾問候。（圖／翻攝自高乃芸FB）

記者施怡妏／綜合報導

2022九合一大選漸近！市議員候選人各個卯足全力，新北市第8選區的民進黨議員候選人彭一書、曾進益、高乃芸、卓冠廷，以及立委吳琪銘、蘇巧慧，一起向出門上班上課的朋友問候，另外，王正昨日舉辦問政說明會，現場有個老伯伯，按照口罩上的地址來到現場，讓他超感動。

今日一大早，曾進益、彭一書與立委吳琪銘，來到中央路一段與四川路二段路口，向一大早出門上班上課的朋友們問好，「一起迎接新一周挑戰」。另一邊的樹林大安路、中正路路口則有高乃芸、卓冠廷、蘇巧慧委員以及蘇錦雄議員，揮手問候通勤的民眾。

卓冠廷表示，「倒數最後33天，我們要除舊佈新，台北縣變新北市12年了，新北要真的升格，就要有不一樣的人，注入全新的活水，新北才能大翻新」。

▲曾進益、彭一書與立委吳琪銘站在馬路口向大家問候 。（圖／翻攝自曾進益FB）

國民黨市議員候選人呂家愷也向大家預告，10月29日侯友宜市長會到鶯歌，參加壓軸場的競總成立大會，邀大家一起來共襄盛舉，「給市長和家愷一個支持，這也是土樹三鶯競總成立大會的壓軸場，我們不見不散唷！」

無黨籍市議員候選人歐金獅也在臉書宣傳，10月30日下午6時，將舉辦「三峽競選總部成立音樂晚會」，歡迎大家起來湊熱鬧，「樓頂揪（9）樓咖、阿母揪（9）阿爸、修揪（9）作伙來欣賞」。

▲王正力挺勞工、上班族 。（圖／翻攝自王正FB）

勞動黨候選人王正則是在23日早上，於三峽福安宮旁成功舉辦了首場「問政說明會」，三峽的勞工朋友們十分關注本次問政說明會，早早地就來到了現場，台下座無虛席。說明會上，王正圍繞勞工權益維護、老人生活保障、居住正義以及三峽的建設發展等方面，重點闡述了參選政見。

活動中，讓王正十分感動的是，有一位老伯伯按照口罩上的地址，專程趕來表達對王正所說的「老有所養、老有所樂」生活的嚮往。王正表示，始終矢志不渝地與勞工們站在一起，堅決維護勞權，貫徹為民服務的理念，在工作、生活中，王正團隊永遠是大家堅實的後盾。

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