　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前新北市議員歐金獅涉賄選案　再限制出境出海8個月

▲▼新北市前議員歐金獅被指控賄選。（圖／翻攝自Facebook／歐金獅）

▲新北市前議員歐金獅涉嫌賄選。（圖／翻攝自Facebook／歐金獅）

文／中央社

前新北市議員歐金獅民國111年參選議員涉賄選遭判刑3年6月，現由最高法院審理中，境管期限將屆滿；歐稱冤枉，請求解禁。法院日前不准，裁定3月3日起延長限制出境、出海8個月。

台灣高等法院裁定指出，歐金獅及辯護人主張，歐男在國內經營事業，有固定住居所且家人均在國內，審理期間都準時出庭為己辯護，無證據證明會逃亡，也沒有逃亡之虞，而且歐男拿150萬元是供競選總部使用，不是拿去買票，並沒有無行賄意圖，案件已上訴三審審理中。

還說，歐金獅是冤枉的，實在沒有延長限制出境、出海的必要，而且歐男已經多年未出國觀光，已妨害歐男權利，希望能解除限制出境、出海等語。

高等法院裁定指出，本件在三審審理中，關於限制出境、出海的處分，由第二審法院裁定。限制出境、出海的處分，屬於限制住居的一種，目的在防止被告逃亡，確保被告刑事偵查、審判、執行的順利進行，依卷內證據，本件被告犯罪嫌疑重大，確實有出境滯留不歸的逃亡可能，而解除限制出境、出海與否，會考量訴訟進行及刑罰執行是否受影響，由法院依個案情節審酌。

高院指出，審酌全案證據資料後，認歐男涉犯公職人員選舉罷免法的行求賄賂及不正利益罪，犯罪嫌疑重大，涉及選罷法的重罪，伴有逃亡高度可能，而脫免刑責、不甘受罰為基本人性，且依歐男所營事業及家境，有相當資力及能力，有相當理由足認他有逃亡之虞。

高院表示，本案尚未確定，為確保日後審判及執行程序的順利進行，權衡國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益、歐男的居住及遷徙自由權受限制的程度，依比例原則權衡後，認定歐男仍有繼續限制出境、出海的必要。

高院日前裁定，歐金獅自3月3日起延長限制出境、出海8個月。

全案緣於，歐金獅被控民國111年參選議員時，交付現金新台幣150萬元給里長，里長宴請選民3桌，歐男逐桌敬酒拜票，一審依選罷法判刑3年6月。

二審高院則認定歐金獅與詹姓前里長利用免費聚餐、印有歐金獅頭像的馬克杯、穿著競選背心、逐桌敬酒拜票等明、暗示言語及動作，對選民已達行求賄賂完成，一審僅認達預備行求階段，已有違誤，去年7月間依公職人員選舉罷免法的行求賄賂及不正利益罪，判刑3年6月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／4縣市低溫特報！急凍跌破10度　冷到明天
快訊／高雄釣客撈獲黑色垃圾袋　疑有不明骨頭！
尼加拉瓜2連勝　曾總觀察：攻守平均有特色
快訊／林子偉今沒先發　曾總曝原因
別一起吞！　4保健食品「搭配禁忌」曝
快訊／中華戰尼加拉瓜先發陣容出爐　陳傑憲改打DH
「做到一半軟掉」原因曝　醫：很常見！大家不好意思講而已
23歲百人斬女優　「假孕被戳穿」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1南苗栗頭屋段「2車碰撞」翻覆　7人受傷送醫

高雄2線1星巡官「單月上酒店3次」　上班日也去！記1大過調職

快訊／高雄釣客撈獲黑色垃圾袋疑有不明骨頭！碎屍案小組釐清中

台中女騎士行駛混合車道被逼車　怒嗆廂型車駕駛：丟臉！

螺旋槳飛機取代噴射機？金門醫療專機無除冰裝置　衛生局回應了

扯「惡鬼反噬」騙補陰庫！夫妻月付9萬險破產　無良道士下場出爐

快訊／雲林斗六火警！鐵皮屋竄出大量濃煙　11車26人搶救中

前新北市議員歐金獅涉賄選案　再限制出境出海8個月

外籍遊客逛燈會卻要找天燈　桃園女警官用流利英文解惑

南投看守所舉辦皈依三寶典禮　1／3收容人成為佛門弟子

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

宋羽葤控小優造謠「胡瓜送車當靠山」　公開對質音檔：流言源頭就是妳！

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

宋羽葤公開對質小優音檔　「謠言的源頭就是妳！」

火鍋店店員端超音波照給驚喜！爸媽得知女兒懷孕哭了

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

女替身演員危險畫面曝　《漂白》遭轟出面聲明

#中華隊 5比12不敵 #西班牙！ #陳傑憲 ：上了很好的一課

快訊／國1南苗栗頭屋段「2車碰撞」翻覆　7人受傷送醫

高雄2線1星巡官「單月上酒店3次」　上班日也去！記1大過調職

快訊／高雄釣客撈獲黑色垃圾袋疑有不明骨頭！碎屍案小組釐清中

台中女騎士行駛混合車道被逼車　怒嗆廂型車駕駛：丟臉！

螺旋槳飛機取代噴射機？金門醫療專機無除冰裝置　衛生局回應了

扯「惡鬼反噬」騙補陰庫！夫妻月付9萬險破產　無良道士下場出爐

快訊／雲林斗六火警！鐵皮屋竄出大量濃煙　11車26人搶救中

前新北市議員歐金獅涉賄選案　再限制出境出海8個月

外籍遊客逛燈會卻要找天燈　桃園女警官用流利英文解惑

南投看守所舉辦皈依三寶典禮　1／3收容人成為佛門弟子

林聰明沙鍋魚頭二代店推鍋品　大雅路美食商圈吃的到

快訊／4縣市低溫特報！急凍跌破10度　冷到明天

快訊／國1南苗栗頭屋段「2車碰撞」翻覆　7人受傷送醫

高雄2線1星巡官「單月上酒店3次」　上班日也去！記1大過調職

台東增設3處營養推廣中心　營養師深入社區提供服務

罹患雙側肺炎病情危急　教宗方濟各最新狀況曝光

BL男星拍戲「好友客串」鬥嘴笑場了！　LINE TV熱播台劇4片單公開

快訊／高雄釣客撈獲黑色垃圾袋疑有不明骨頭！碎屍案小組釐清中

緬甸邊防軍動手了！不只KK　最快2／28勦破「所有詐騙園區」

尼加拉瓜攻守平均有特色　曾總談中華3捕表現

謝金燕秀美腿跳「肯恰那」 喊：50歲正是拚的年紀！

社會熱門新聞

牙醫偷吃太鼓老師　妻外流性愛片慘了

台中平頭男亂開10多槍　鄰居驚魂

南彰化16年「類酒店」驗名遠播　違建強拆夷為平地

獨／台中10多聲槍響！女住戶窗台被轟成馬蜂窩

遇臨檢「炸出6猴」跳護欄狂奔　動感畫面曝

即／新北分租套房火警！24歲女命危搶救中

肛門灌水打破胃　父「8大酷刑」虐死2歲兒　

公務員遭詐1.6億！養老金子女嫁妝沒了

妻私訊前男友喊痛：有一點點在裡面　夫崩潰

相約泡野溪溫泉…海巡署29歲科員步行渡溪突猝死

磁吸行充突爆炸　桃園正妹「臉燙傷」衣服炸出大洞

國中少女遭性騷求助反遭痛罵　學校回應了

屏東停車場40輛豪車搞車聚！麥拉倫、藍寶堅尼都有

紅燈超越停止線　他硬倒車變判刑半年

更多熱門

相關新聞

穿軍服騙議員買地A200萬　土地掮客再來1次

穿軍服騙議員買地A200萬　土地掮客再來1次

土地掮客何基福與同夥洪郁盛，打著「國防部政治作戰局」名義，謊稱國防部要販售國有土地，先後詐騙新北市前議員歐金獅與多位民眾，得手2百萬。其中詐騙民眾部分，最高法院審理後，將何男判刑1年2月定讞，至於洪男則是一審遭判刑8月，因為未上訴已定讞。

新北前議員歐金獅賄選案　二審仍判3年半

新北前議員歐金獅賄選案　二審仍判3年半

新北市前議員歐金獅涉賄　遭聲押禁見

新北市前議員歐金獅涉賄　遭聲押禁見

新北第8選區／王正見老伯伯1舉動感動炸

新北第8選區／王正見老伯伯1舉動感動炸

新北前議員遭詐200萬！「軍地釋出」政戰局內簽約

新北前議員遭詐200萬！「軍地釋出」政戰局內簽約

關鍵字：

歐金獅

讀者迴響

熱門新聞

街頭藝人竟是微軟前副總　2億股票變廢紙

磁吸行動電源忽爆炸！她點出「品牌」

西班牙9比1南非　中華隊爭經典賽門票靠自己

「做到一半軟掉」　醫：很常見！大家不好意思講而已

急診醫學會：急診壅塞已達前所未有嚴重

她被3屁孩闖門性侵　身旁男友救不了

Rosé正式退出K-POP界！「韓娛22年第一人」

李宗賢重要2分砲！一情況失分率將決定命運

網紅饅頭媽遭控賣假包「發聲提2補償方案」！

尼加拉瓜隊宣布對台灣先發投手換人了

快訊／10級強風要來了　今變天「下最大」地區曝

超商咖啡「買1送1、買2送2」齊發

高雄豬腳店停業竟惹到綠粉！486：廢物倒了最好

不用量體重！「4徵兆中2」＝脂肪燃燒中　醫：放屁變多了

她一直聞到腳臭味！醫拖出「發霉老屎塊」擺滿桌：塞爆了

更多

最夯影音

更多

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

宋羽葤控小優造謠「胡瓜送車當靠山」　公開對質音檔：流言源頭就是妳！

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面