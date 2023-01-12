新北市前議員歐金獅涉現金賄選　遭檢方聲押禁見

記者黃翊婷／綜合報導

去年九合一大選以無黨籍身分參選新北市議員的歐金獅（未當選），近日被檢舉在選舉期間涉嫌以現金進行賄選。新北地檢署11日指揮調查局北機組以及樹林警分局兵分多路搜索，約談包含歐金獅在內等7人，經複訊後，檢方認為歐有逃亡、串供之虞，已向新北地院聲押禁見。

▲歐金獅被控涉嫌賄選。（圖／翻攝自Facebook／歐金獅）

歐金獅曾擔任前台北縣議員、改制後的新北市議會首屆議員，政治經歷豐富，去年九合一大選時，他以無黨籍身分參選新北市第8選區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）議員，近日卻被人檢舉涉嫌在選舉期間以現金方式進行賄選。

而在2014年的九合一選舉期間，當時想爭取連任的歐金獅就曾傳出涉嫌透過里長和樁腳買票，還被查到疑似賄選的10萬元現金和帳冊，並在同年11月27日被新北地檢署檢察官認為有串證之虞，向法院聲請羈押，但最後法官認為他是預備賄選，事證不明確，裁定以60萬交保。

如今歐金獅又被人檢舉涉嫌賄選，新北地檢署11日指揮調查局北機組以及樹林警分局兵分多路搜索，陸續帶回歐金獅以及6名樁腳。歐金獅11日晚間被移送時，面對媒體詢問，全程不發一語。

檢方經過複訊後，認為歐金獅涉嫌賄選嫌疑重大，且有逃亡、串供之虞，目前已向法院聲請羈押禁見。另外，6名樁腳經過複訊之後，均被諭知交保。