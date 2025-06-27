捐床報恩！　心梗康復副總暖捐床墊給台南消防第六大隊

▲家華管理實業股份有限公司捐贈舒眠床墊予消防第六大隊，由大隊長邱淵明代表受贈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「是你們救了我，現在換我守護你們」，家華管理實業股份有限公司副總黃鼎竣去年因突發心肌梗塞，幸賴台南市消防局第六救災救護大隊和緯分隊緊急搶救才順利脫險，康復後心懷感恩，27日捐贈多組舒眠彈簧床墊予第六大隊，盼能回饋第一線消防人員辛勞，改善勤務間休息品質。

捐贈儀式於北區文賢路的台南市消防局第六大隊舉行，由大隊長邱淵明代表受贈並回贈感謝狀，場面溫馨動人。

黃鼎竣表示，當時若非救護技術純熟的消防人員蔡詠倫與陳俊豪即時送醫，恐怕無法平安站在現場。為了回報這份再生之恩，他捐出床墊改善消防休憩空間，也親手獻花感謝當初協助他脫險的兩位隊員。他動情說：「消防員無論白天黑夜都在出勤，沒有好睡眠，哪來好體力？希望這些床墊，能讓他們在辛苦後好好睡一覺。」

六大隊長邱淵明指出，消防工作長期處於高壓備勤狀態，睡眠中斷是常態，休息品質直接影響出勤反應與體力恢復。這次捐贈正是對消防同仁最大的支持與實質幫助。消防局長李明峯也感謝黃副總的善行，強調隨著救護裝備精進與人力訓練升級，台南的OHCA（到院前心肺功能停止）存活率持續提升，已建立起堅實的緊急醫療救護網。

市長黃偉哲則強調，消防人員是城市安全的守護者，無論火場災難還是日常救護，始終站在第一線。他說：「這場捐贈不只是一張床，更是一份感恩、一份敬意。希望更多企業加入行列，一起打造讓英雄們可以安心休息的環境。」