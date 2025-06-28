水利署實地抽檢雲林抽水設施　馬公厝大排、水門運作正常

▲經濟部水利署由副總工程司周文祥帶隊，會同第五河川分署及雲林縣政府相關單位，前往台西鄉抽檢多處抽水與防洪設施。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

隨著汛期正式來臨，颱風生成機率與侵台風險持續升高，中央與地方全面啟動防汛整備機制。為落實行政院長卓榮泰強調的「中央與地方攜手治水」政策，經濟部水利署由副總工程司周文祥親自帶隊，會同第五河川分署及雲林縣政府相關單位，前往台西鄉實地抽檢多處抽水與防洪設施，全面檢視系統。

抽檢範圍包括馬公厝大排抽水站、海口與林厝寮海堤水門等重要設施。現場針對抽水機組、水門啟閉、油槽儲油量及移動式抽水機真空度等進行測試，結果顯示全數正常運作，設備妥善率達100%，為地方汛期防災增添一大保障。

水利署表示，本次抽檢除硬體設備檢核外，也同步查核各項防汛整備資料，並與地方針對人力支援、設備調度及跨單位協作機制進行交流與檢討，希望在面對未來可能的強降雨時，提升第一線快速應變與動員效率。

副總工程司周文祥指出，防汛工作不能只靠中央，也需要地方全力投入，才能在災害來臨前，將風險降到最低。他強調，「治水不是口號，而是日常的落實」，也呼籲各縣市要落實抽水機測試、水門維修與備援機組的調度演練，避免災害發生時手忙腳亂。

雲林縣政府對於水利署的指導與資源投入表達感謝，並強調會持續做好第一線整備，並與中央保持緊密合作，落實「平時整備、災時應變、災後復原」三大策略，守護民眾生命財產安全。水利署也重申，未來將持續透過各區域河川分署加強地方抽水與排水設施的盤點與管理，確保設施隨時可用、有效發揮，確保民眾在汛期中可以安心生活、不受風雨威脅。

▲經濟部水利署由副總工程司周文祥帶隊，會同第五河川分署及雲林縣政府相關單位，前往台西鄉抽檢多處抽水與防洪設施。（圖／記者游瓊華翻攝）