台南南區新興新建停車場啟用　提供248席車位免費試停至月底

▲台南南區新興新建停車場正式啟用，共提供248席汽車格，免費試停至6月30日。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南南區停車再升級！為解決金華市場與新興國宅周邊停車難題，市府與國有財產署合作打造的「新興新建停車場」於26日正式啟用，總計提供248席汽車格，包含6席無障礙、5席婦幼專用及6席綠能優先車位，26日起至6月30日開放免費試停，自7月1日起實施人工收費，8月導入智慧化管理，全面提升停車服務品質。

市長黃偉哲出席啟用典禮表示，該處原為國有住宅用地，長期閒置且被違規佔用，鋪面破損且利用效率低。市府積極整合土地資源，攜手國產署闢建臨時路外停車場，整頓環境、規劃綠廊，不僅美化市容，也有效紓解周邊住宅與市場的停車壓力。此停車場地點佳，北鄰新興國中、東接金華市場、西臨明和公園，可望成為南區重要的停車支撐據點。

交通局長王銘德指出，新興新建停車場位於新興路與新建路交叉口，基地面積達0.85公頃。繼111年新建路停車場成功啟用後，因應民眾對停車空間的殷切需求，再次擴建本場，增設近250席車位。未來將由專業經營業者導入智慧停車管理，提供即時剩餘車位資訊、電子支付等便民服務，打造高效率、低碳永續的停車環境。

市府強調，未來將持續盤點國有閒置土地，與中央協力推動停車場建設，提升城市交通機能，同時為地方發展與生活品質創造更多可能。