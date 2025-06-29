致命47度熱穹灼燒南歐！義大利「道路融化」法德暴雨　婚宴提早結束

▲法國巴黎熱爆，民眾在協和廣場噴水池消暑。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

南歐多國陷入熱浪「熱穹」籠罩的罕見高溫中，氣溫飆破攝氏40度，導致火災警報全面啟動。西班牙氣溫恐達47度、義大利北部道路因高溫融化而封閉、法國與德國則接連遭到致命暴雨襲擊，希臘則出現野火。氣象專家指出，此波異常高溫提前於6月出現，反映極端氣候日益頻繁。

根據《BBC》等外媒，西班牙馬約卡島傳出有遊客因中暑死亡，當局呼籲民眾減少外出、避免劇烈運動，醫療人員已全面待命。氣象專家指出，來自非洲的熱氣團持續推升氣溫，部分地區恐飆破46至47度。首都馬德里居民直言，今年高溫異常提早，往年此時仍能外出，如今則難以忍受。

葡萄牙方面，氣象局指出熱浪已影響全國，約3分之2國土進入橙色高溫警報，首都里斯本預計氣溫達42度。南部及中北部河谷地區溫度將突破40度，對當地生活與健康造成嚴重威脅。

▲西班牙5月底異常高溫。（圖／路透）

義大利則針對羅馬、米蘭、威尼斯等21座城市發布紅色高溫警報，呼籲民眾中午至傍晚盡量待在室內或有空調的場所。部分地區因路面融化而封閉道路。佛羅倫斯氣溫預計37度，羅馬、米蘭、拿坡里則達36度。威尼斯28日氣溫雖為32度，體感溫度卻逼近36度，甚至影響亞馬遜創辦人貝佐斯的婚前派對，活動遭突如其來的暴雨打斷。

法國遭遇1947年以來的第50次全國性熱浪，南部氣溫高達39度，多地進入橙色警報。26日，首都巴黎暴風雨來襲，街道瞬間成河，強風豪雨造成2死17傷，11萬戶停電，連國民議會都出現屋頂漏水情況。氣象單位警告，地中海海水溫度升高加劇夜間悶熱。

德國亦不平靜。首都柏林26日晚間遭遇強烈夏季風暴，市郊鐵路因樹木倒塌全線停駛，至少1人因天災事故死亡、另有1人重傷。交通大亂、民眾叫苦連天。

▲英國倫敦可能高溫飆破35度，民眾在西敏寺慢跑。（圖／路透）

英國方面也進入高溫警戒，英格蘭部分地區發布黃色與琥珀色警報，首都倫敦氣溫週一可能飆至35度，熱浪預計持續至週二晚間。

氣候專家解釋，「熱穹」是由高壓脊造成暖空氣滯留，導致長時間悶熱與氣溫飆升。分析極端氣候與氣候變遷的「世界氣候歸因組織」（World Weather Attribution）科學家指出，如今在6月便出現連續3天高於28度的熱浪，其發生機率已比工業化前高出10倍，反映人為氣候變遷對地中海地區的深刻影響。