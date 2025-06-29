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可能有颱風接連生成　模擬路徑曝

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」）

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式周六（7/5）模擬圖（上圖左）顯示，從日本東南方海面向西延伸至台灣附近，都有偏低的輕颱存在機率，而最高機率（50%）則集中在琉球東方及日本東南方海面，顯示影響台灣機率已大幅降低；最新美國系集模式呈現分歧如「天女散花」狀的模擬路徑（上圖右）。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，大約本周下半周起，在關島北方、琉球南方先後有輕度颱風發展成形，但都向東北遠離，影響台灣的機率已大幅降低。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地為晴午後多雲，天氣炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分鄰近平地受影響，有局部大雷雨（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨⋯等）的機率。

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吳德榮說，周一至周六水氣略減少，各地晴朗，午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，熱如盛夏，周一、周二、周五局部地區有挑戰今年高溫的機率。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，本周在菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，大約下半周起，在關島北方、琉球南方先後有輕颱發展成形，但都向東北遠離。

吳德榮分析，最新歐洲系集模式周六（7/5）模擬圖顯示，從日本東南方海面向西延伸至台灣附近，都有偏低的輕颱存在機率，隱含其模擬位置很分歧，而最高機率（50%）則分別集中在琉球東方及日本東南方海面，顯示影響台灣的機率已大幅降低；最新美國系集模式（GEFS）仍呈現分歧如天女散花狀的模擬路徑，由於各國模式還會持續調整，應耐心觀察。

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