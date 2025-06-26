輝達創新高！股民朝聖「謝金河臉書」　反指標女神魔法對決

▲輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）在法國巴黎科技盛會「VivaTech」。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國人工智慧晶片大廠輝達（Nvidia）股價突破歷史高點，重返全球市值最高企業的位置，許多股民前往財信傳媒董事長謝金河臉書朝聖，因為他在5月25日曾寫下一篇「輝達盛世可能到了轉折點」的文章，就連反指標女神也來留言對決。

輝達股價25日收盤價達154.31美元，超越今年1月6日創下的149.43美元紀錄，再次刷新公司歷史。輝達股價飆升，市值也達到3兆7700億美元，穩居全球第一。

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▲謝金河5/25曾發文「輝達盛世可能到了轉折點」。（圖／翻攝臉書／謝金河，下同）

輝達再創新高，許多股民前往謝金河臉書朝聖，因謝金河在5月25日曾發文「輝達盛世可能到了轉折點」，內容提到輝達創辦人兼執行長黃仁勳在5月來台時的現象，直言黃仁勳所掀起的AI革命狂潮力道已經減弱。

不過隨著輝達股價在這篇文章發表一個月後創下歷史高點，不少股民紛紛前來朝聖留言「謝天謝地」、「感謝金口 一路向上」；被股民視為反指標女神的「吃土鋁繩-巴逆逆」也在底下留言「不不不， NVDA股價才要開始呢」，更多人在這則留言底下笑說「魔法大對決？」、「矛盾大對決 此留言一定會歷史留名！」