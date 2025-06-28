新北男追撞女騎士！警問傷勢他「胡言亂語」　搜出喪屍煙彈被逮

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區昨天深夜11時許，中山路二段發生一起機車擦撞事故，警方到場處置時，發現其中一名男騎士言語不清、精神恍惚，隨即對其搜索，在身上發現喪屍煙彈，立即將其逮捕，但男子卻不願配合，警員施予強制力，並噴灑辣椒水將男子壓制逮捕，並帶回派出所偵辦。

▲王男毒駕追撞高女，遭警方搜出毒煙彈被強制逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，藏毒的22歲王姓男子，昨天晚間獨自騎車前往板橋，途中行經中和中山路二段時，疑似恍惚未注意，撞上前方騎機車的52歲高女，到場撞得人仰馬翻，碰巧中原派出所所長王任嗣巡邏經過，立即上前查看處置；救護人員抵達，發現高女有輕微腦震盪及右腳擦挫傷，隨即包紮固定送往醫院治療。

▲救護人員幫遭撞的高女包紮固定，送醫治療後已無大礙。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方詢問王男追撞情況時，王男卻言語含糊不清，神情鬼祟引起警員注意，隨即依傷害現行犯對其搜索，在身上發現依託咪酯煙彈1顆、電子加熱主機，隨即對其逮捕，但王男卻突然失控，抵抗不願配合就逮，與警方發生拉扯，警員立即噴灑辣椒水施予強制力，並依毒駕、過失傷害及毒品罪移送新北地檢署偵辦。

▲警方在王男身上搜出，依託咪酯煙彈1顆。（圖／記者陸運陞翻攝）