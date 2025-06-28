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台南男刀刺彩券女店員！賓果中獎20萬給吃紅　遭冷落吃醋下手

▲▼ 攻擊彩券行女店員 。（圖／記者林東良翻攝）

▲攻擊彩券行女店員的陳男骨折送醫。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南一名陳姓男子疑與彩券行于姓女店員感情生變，持刀攻擊于女後開車逃入山區躲藏，隨後想要焚車滅證時不慎燒傷跳入溝渠骨折，警到場後將他帶回，全案依殺人未遂罪嫌送辦。而隔壁機車行老闆表示，陳男跟于女的關係比較像是兄妹，2人感情不錯，陳男也給了于女不少錢，只知道陳男曾說如果做不成兄妹，要于女把錢還他。

機車行老闆說，當天發生什麼事沒人知道，當時沒人在現場，他到場時事情已經發生，于女受傷躺在地上，手上留美工刀刀傷昏倒，有人報案後救護車跟警察來把她送醫。並說認識于女跟陳男，于女在彩券行應該有做2年了，他們2人沒有感情的關係，彼此是當作兄妹，但是很多男客人都買東西來給于女吃，飲料、點心什麼的都吃不完，女店員會跟他們出去打麻將。

▲▼ 攻擊彩券行女店員 。（圖／記者林東良翻攝）

▲陳男棄置的車輛。（圖／記者林東良翻攝）

老闆表示，雙方都有自己的家庭，于女應該40多歲，老公在台中，沒有辦離婚，有2個小孩，女兒去年大學畢業，兒子今年大學畢業，跟老公吵架後就跑到台南；陳男則是送貨司機，陳男老婆是越南籍，但人都在越南，到台灣都是來要錢的，有生一個女兒目前在念大學，陳男任職的公司本來很小間，他找了客戶後客源越來越多，老闆就對他比較好，陳男玩賓果賭很大，中了20幾萬也有拿錢給于女，于女跟陳男2人平常感情不錯，最近就是于女不怎麼理陳男，陳男約她出去吃東西都不去，陳男就說如果當不成兄妹，那就把給過的錢還他。

▲▼ 攻擊彩券行女店員 。（圖／記者林東良翻攝）

▲隔壁機車行老闆說明2人關係。（圖／記者林東良翻攝）

老闆表示，陳男個性豪放，過年花20萬買刮刮樂，朋友到場也會直接丟一本刮刮樂給對方刮。事發後聽說陳男身體有汽油又點火，燒到站不住跳下去溝渠，送醫後說不想開刀寧願死掉，說想交代一些事情，警方應該會找家屬到醫院，而陳男有兩個弟弟，小弟做過警察但已經退休。

▲▼ 攻擊彩券行女店員 。（圖／記者林東良翻攝）

▲事發的彩券行。（圖／記者林東良翻攝）

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