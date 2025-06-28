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新竹某百貨影城驚見「午夜四腳獸」　保全以為見到鬼

▲▼嘔吐,孕吐,馬桶,示意圖,女子,廁所。（圖／CFP）

▲女子不舒服趴在馬桶上。示意圖非本文當事人。（圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導　

有網友在臉書社團「新竹大小事」發文，指出新竹某百貨公司電影院午夜場散場後，有一對男女未隨眾人離場，竟然躲進廁所超過一小時，讓夜班保全驚呼「害我們以為碰到鬼」，此文引起討論。

根據保全的貼文指出，事發時間為凌晨2點40分，電影院晚場散場後，這對男女並未離開，反而選擇躲進廁所。直到3點30分左右，才搭乘電梯前往B1服務台附近，最後由巡邏保全引導離開現場。保全在貼文中無奈表示：「半夜想尋求刺激別來百貨公司廁所好嗎，害得我們夜班保全以為自己撞鬼。」

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▲▼新竹百貨深夜廁所驚見四腳獸。（圖／翻攝臉書／新竹大小事）

▲新竹百貨深夜廁所驚見四腳獸。（圖／翻攝臉書／新竹大小事，下同）

此事引發網友熱烈討論，許多人紛紛留言調侃：「半夜遇到的大多是不舒鬼吧，別怕」、「細菌一堆，小心得蜂窩性組織炎」、「開房間都沒錢嗎？」還有人戲稱保全確實「碰到鬼」，直指這種行為就是「鬼混」。也有網友歪樓留言：「很多人追求刺激，不是在戶外就是在無人注意的地方」、「跟我說在哪間百貨廁所，晚上換我去值班」。

根據聯合報報導，對於保全的發文，警方強調將加強巡邏防制，維護公共秩序與風化，同時呼籲民眾自律，共同維護善良風俗與公共安全，並提醒如發現可疑情形，應立即撥打110報案，共同打造安全、整潔的公共環境。

▲▼新竹百貨深夜廁所驚見四腳獸。（圖／翻攝臉書／新竹大小事）

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