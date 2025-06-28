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快訊／地球村美語老闆找黑道打女牙醫　200萬交保離開

▲▼地球村補習班負責人陳中義離開北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲地球村補習班負責人陳中義離開北檢。（圖／記者劉昌松攝，下同）

記者劉昌松、鄒鎮宇、葉國吏／台北報導　

北市松山區在5月中旬發生女牙醫師被毆事件，事後追查與地球村美語、竹聯幫靜安會有關。警方逮捕4名靜安會成員、地球村美語的老闆以及律師。訊後諭令地球村負責人陳中義交保200萬，陳中義於今早離開地檢署。

靜安會夏尉瀧（夏安）、周文瀚2人聲押禁見，律師閻道至交保10萬元，2小弟各8萬元、5萬元交保。夏尉瀧（夏安）目前等待召開羈押庭。

▲▼靜安會夏尉瀧（夏安）。（圖／記者劉昌松攝）

▲靜安會夏尉瀧（夏安）。（圖／記者劉昌松攝）

回顧此案，49歲的沈姓女牙醫，在5月中旬在牙醫診所被21歲的周姓男子毆打，警方當時將周姓男子帶回派出所。事後外界傳聞，此事與地球村美語68歲陳姓老闆有關，且扯上1500萬元的債務協商問題，所以陳才委託有靜安會背景的33歲夏安出面處理。

警方指出，沈姓女牙醫與地球村美語的陳姓老闆有1500萬元的債務糾紛，且陳也有透過35歲的閻姓律師以及夏安等人出面到沈女牙醫診所協商相關債務，最後談判破局，就發生周姓男子毆打沈姓女牙醫的暴力衝突事件，因此26日陸續逮捕地球村美語的陳姓老闆、律師以及以夏安為首的靜安會等4名成員，還查扣相關的債權證明、委託書以及支票等證物，均依照《組織犯罪條例》、恐嚇取財、妨害自由以及傷害罪嫌送辦。

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