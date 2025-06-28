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川普：正和一些國家談關稅協議　部分國家會失望

▲▼川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普宣布的對等關稅措施暫緩期即將屆滿，引發各國關注後續貿易政策走向。川普今天在白宮記者會上透露，美國已和4到5個國家達成貿易協議，並正與其他國家進行談判，但坦言無法與所有國家達成共識。他預告，未來一週左右將寄信通知部分國家關稅稅率，甚至可能提前執行。

川普今年4月初宣布對等關稅政策，並於「解放日」設定90天暫緩期，暫時僅徵收10%的關稅，藉此給予各國談判空間。隨著期限逼近，各國積極與美方協商，希望避免更高的關稅負擔。然而，川普今天表示，美國已經和中國、英國等國達成協議，同時也正與其他國家展開談判。

全球約有200個國家中，川普直言不可能與每個國家都達成協議。他指出，美國將在未來一週左右寄信通知部分國家所需支付的關稅費用，並強調希望簡化程序，直接要求部分國家支付25%的關稅。

針對印度等大型經濟體，川普表示，美方將努力消除貿易壁壘，確保美國商品能順利進入印度市場。他也重申，美國將持續與中國進行貿易合作。同時，他強調美國和多數國家關係良好，但部分國家可能因需支付關稅而感到失望。

當被問及是否延長暫緩期時，川普回應，美方擁有靈活性，可選擇延長或縮短暫緩期，但他傾向直接通知各國，避免拖延。他表示，「我們可以縮短暫緩期，直接寄信通知所有國家，要求支付25%的關稅」。

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