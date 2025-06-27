川普對等關稅暫緩期倒數　白宮發言人：或許會延長

▲美國白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國高額對等關稅90天暫緩期預計於7月9日正式結束，白宮今日透露，總統川普（Donald Trump）或許考慮延長這項期限。這項措施最初於4月初在川普的「解放日」演講中宣布，隨即引發全球市場震盪。隨後，川普決定給予90天的暫緩期，期間對進口商品徵收10%的對等關稅，讓各國有機會與美國展開協商，以期在暫緩期結束後，能適用更低且具競爭力的稅率。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今日在例行媒體簡報會上回應記者提問，表示暫緩期的延長「有可能」，但最終仍須由總統決定。她進一步指出：「最後期限並非絕對重要。」意味著川普政府在稅率政策上保留彈性。

李威特補充說，如果其他國家未能在期限前與美國達成協議，川普依然能主動提供方案，設定他認為對美國最有利的關稅稅率。她強調，總統在此事上擁有決策主導權。

至於貿易談判進展，李威特表示，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）目前正積極與多個主要貿易夥伴進行討論，並形容這些會談「良好且富有成效」。美方希望透過不斷努力，能促進雙邊合作並維持美國的競爭力。

川普政府的對等關稅政策持續受到國際關注，未來是否延長暫緩期，將對全球貿易格局帶來重要影響。