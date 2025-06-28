高溫納災害天氣　《氣象法》修正草案將預告、最快今年上路

▲隨著氣候變遷，極端高溫出現頻率也逐年增加。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者周湘芸／台北報導

隨著氣候變遷，極端高溫出現頻率也逐年增加，台北市日前更出現39.2度高溫。中央氣象署今年著手修正《氣象法》，將高溫納入災害天氣，未來可依法發布高溫特報，各單位也可依循研擬「高溫假」等因應措施，近期就會預告草案，預告期60天，完成後送至交通部審查，通過再送至行政院、立法院，可望於今年上路。

氣象署長呂國臣表示，目前《氣象法》定義的災害性天氣包含低溫、強風、濃霧、大雨、豪雨及冰雹等，隨著極端高溫愈來愈頻繁，對民眾影響更大，因此修正《氣象法》將高溫也納入災害性天氣，未來將發布「高溫資訊」改為「高溫特報」，並維持紅、橙、黃色燈號，以特報形式讓各級政府更重視高溫影響，以面對天然災害方式因應。

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針對備受討論的「高溫假」，呂國臣指出，未來若發布高溫特報，各單位可針對特定勞工訂定防曬或降溫配套措施，甚至是研擬高溫假。另外，他也說，氣象署今年起針對強風特報試辦紅、橙、黃色燈號，預計明年元旦正式實施。

呂國臣表示，此次《氣象法》修正也新增部分用詞定義，過去單純只有地震、氣象、海象，此次新增「氣候」及「太空天氣」。

他說明，「氣候」是指特定地區中長期天氣平均狀態，由於部分業務不僅是短時間天氣狀態，是需要中長期平均狀態，與許多應用面息息相關，也與因應氣候變遷及全球暖化調適作為有所相關。「太空天氣」是太空環境狀態與地球間的相互影響，像是太陽磁暴影響地球電離層、GPS定位等，許多國家都已經逐漸重視這些現象對地球的影響。

另外，在人才培育方面，呂國臣表示，此次修法也將人員培訓、氣象服務、研究授權委由第三方認證及訓練，以健全產業發展。