和歌山4熊貓要還中國了　3000人塞爆園區「搶看最後一眼」哭著告別

▲日本和歌山冒險大世界遊樂園4隻大熊貓要回中國，千人湧入園區邊哭邊告別。（圖／翻攝自X／南紀白浜マリオットホテル）

記者趙蔡州／綜合報導

日本和歌山縣白濱市「冒險大世界」動物遊樂園日前宣佈，園內飼養的4隻大熊貓將在28日全數送回中國，許多粉絲及動物愛好者知情後，紛紛在27日最後一天參觀日前往搶看熊貓們最後一眼，開園前就至少有1400人在門口排隊，更有粉絲看到忍不住哭了出來，一邊流淚一邊向熊貓們告別。

根據日本NHK報導，冒險大世界數十年前從中國引進大熊貓後，大熊貓一直都是當地的觀光招牌之一，冒險大世界也是日本唯一一個成功自然繁衍出大熊貓的地方，至今已經繁衍了16隻大熊貓，目前園區還飼養著4隻大熊貓，分別是母親「良濱」及3隻牠的小孩「結濱」、「彩濱」與「楓濱」，

由於中日共同保護計畫的租約即將在8月到期，4隻大熊貓如果要繼續留在動物園，園方就必須支出相當高額的租金，曾經有日媒透露，每對大熊貓每年的租金大約是1億日圓（約新台幣2009萬元），若大熊貓在園區繁殖或死亡，還要支付額外費用，形同「熊貓稅」，園方考量後決定不再續租。

4隻大熊貓將在28日返回中國四川繁殖研究機構，27日將是熊貓們在園區的最後一天參觀日，吸引了大量旅客到場搶看熊貓們最後一眼，甚至有人特別請假從其他縣趕來，開園前就至少有1400人在門口排隊，園方因此特別提早1小時開園，下午舉辦送別儀式時更有3000人到場，還有人看到忍不住哭了出來。



