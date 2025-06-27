轟中選會遲未公告投票所　王欣儀：民進黨意圖拉低投票率

▲國民黨台北市議員王欣儀。（圖／王欣儀辦公室提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

中選會日前公告首波大罷免投票將在7月26日舉行，然而目前尚未進一步公告各投票所設置地點。對此，國民黨台北市議員王欣儀今（27日）痛批，面對史無前例的「全台大罷免」，竟仍未調整作業節奏，延宕至今，明顯帶有政治操作意圖，民進黨企圖刻意壓低投票率。

王欣儀表示，首波大罷免投票日訂於7月26日舉行，但中央選舉委員會卻遲遲未公告投開票所設置地點，近期已接獲不少藍營支持者詢問投票所地點，擔心中選會刻意拖延、壓縮宣傳時程，無疑是在刁難基層、干擾動員。

王欣儀痛批，民進黨主導的中選會，過去在單一罷免案中，公告投票所的時間就已偏晚，如今面對史無前例的「全台大罷免」，竟仍未調整作業節奏，延宕至今，明顯帶有政治操作意圖，企圖刻意壓低投票率。

王欣儀擔憂，在尚未公告地點的情況下，地方基層無法針對不同社區進行有效宣傳與動員，對於仰賴提前規劃、需他人協助的年長選民而言，若資訊不明、時間又被壓縮，很可能因此錯過投票，對藍營選情構成實質衝擊。

此外，王欣儀認為，中選會壓縮作業時程，也讓第一線地方政府選務人員準備時間大幅緊縮，不僅增加工作壓力，更恐造成選務混亂，形同對整體選舉品質的傷害。

王欣儀提醒，面對民進黨的操作，藍白支持者絕對不能上當，反而更要齊心團結、冷靜應戰，一旦投票所地點公告，大家要全面協助宣傳擴散，不讓民進黨的拖延手段得逞。

最後，王欣儀還呼籲，民進黨政府愈是想壓低投票率，我們就越要催出選票，畢竟這不只是一次投票，更是一場捍衛民主、對抗獨裁政府的關鍵選戰。