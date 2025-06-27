河北彩伽來台開演唱會！「票價超驚人」網開酸：台灣人就特別盤

▲河北彩伽新藝名是萌名。（圖／翻攝自Instagram／saika_kawakita__official）

記者曾筠淇／綜合報導

日本AV女優河北彩伽（原名：河北彩花）人氣超高，前段時間她公開新藝名「萌名」，並以歌手身分出道，讓粉絲相當驚喜。她即將在台灣開巡迴演唱會，票價也於日前正式公布了，只是不少網友看到後，則紛紛直呼「這個價格我為什麼不去看韓團偶像」、「這價格是不是每一個都多打一個零」。

Trend Girls日前發布「萌名Moena 2025亞洲巡迴演唱會-台灣站」的相關資訊，正式演出時間共1.5小時，特典會則有1小時45分鐘，另外，若購買尊榮票或VIP票，則可以多半小時時間參觀。

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在票券資訊部分，Royal尊榮票限量30名，是在最前排席位，可彩排參觀、後台探訪（每人2分鐘）、有專屬原創浴衣或法被及活動限定明信片，一張20萬日幣，也就是新台幣約4萬元；VIP票限量70名，可彩排參觀，有專屬原創浴衣或法被，一張10萬日幣，即新台幣約2萬元。至於S票，一張為3萬日幣，即新台幣約6000元。另外，若要拍拍立得、合照等，則要另外付費。

雖然河北彩伽的人氣很高，但不少網友看到票券資訊後，卻也在PTT、Dcard上留言直呼，「台灣人就特別盤，連日本人都知道」、「這什麼價格」、「真敢開欸」、「台灣人自己都把自己人當ATM了，外國人稍微宰一下，我們可能還覺得便宜」、「活動方是認真的，畢竟4萬賣得出去為何要降價呢」。

還有網友表示，「看名稱以為是演唱會，但流程怎麼完全不是」、「見面會這個價錢真的不行」、「說巡演還以為是演唱會，結果只是見面會」。但也有網友認為，「為什麼一定要用割韭菜這種說法呢？想去的話就去，覺得太貴的話就不要去啊，不就是這樣嗎」、「當女優不就是為了賺錢嗎？不然下海來做公益喔」、「現今AV界第一人，你嫌貴，其他人搶著買」。