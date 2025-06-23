鋼鐵碉堡變身藝術殿堂　基隆旭丘指揮所重塑山海記憶

▲軍事據點變身打卡熱點！基隆旭丘指揮所以藝術活化重獲新生。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

曾肩負軍事防禦重任的旭丘指揮所，今（23日）正式以全新姿態對外開放，轉型為融合歷史記憶與創意策展的文化空間。基隆市長謝國樑與文化觀光局長江亭玫親自出席啟用典禮，與現場貴賓共同點亮象徵城市希望與活力的燈光裝置《旭光之心》，宣告這座歷史場域邁入嶄新篇章。

謝國樑表示，旭丘指揮所的轉型，不僅是硬體上的修復，更代表基隆在文化再生道路上的重要一步。「這裡不再只是過往軍事據點，而是成為融合藝術、歷史與生活的新基地，為市民打造具人文溫度的公共空間。」他也強調，市府將持續推動歷史空間活化，讓文化轉型落實於日常。

配合啟用，旭丘指揮所延續去年「開吧旭丘」的策展精神，今年推出「童趣無限」與「藝職共鳴」兩大主題展覽，匯集在地學童的創作與職人藝術作品，呈現基隆多元豐富的文化風貌。謝國樑特別感謝星濱山及委託行街區團隊對場域活化的貢獻，讓這處隱身山林的空間得以重新走入人群視野。

開幕活動由仙洞國小太鼓隊熱力開場，鼓聲磅礡，展現基隆新生代的活力與朝氣。現場同步揭幕燈光裝置藝術《旭光之心·四時光》，透過光影演繹「旭丘晴嵐」、「旭崗日出」等在地意象，四道光暈象徵旅人留在旭丘的故事與記憶。此外，場域內設有黑板共創區，邀請親子與旅人揮灑創意，喚醒童年塗鴉的純真記憶。

謝國樑指出，未來旭丘將持續舉辦主題展覽、導覽、市集與體驗課程，朝向「藝文生活基地」發展。他強調，這場文化場域的再生，不僅是一項空間活化工程，更是基隆以人文為核心推動城市轉型的具體實踐。

【展覽資訊】

地點：旭丘指揮所（基隆市正榮街101號）。

期間：2025年6月24日至11月23日（周一休館）。

6月、9月、10月、11月每周二至周日（11時至18時）；

7月、8月每周日、周二至周四（11時至18時）、周五至周六（11時至20時）