馬英九訪「天下第一雄關」嘉峪關　再被遊客野生捕獲

▲馬英九在嘉峪關參訪，被大陸網友直擊。（圖／翻攝小紅書）

記者陳冠宇／嘉峪關報導

前總統馬英九第四度訪問大陸，目前人在甘肅的他，今（23）日上午被遊客直擊出現在嘉峪關。在餘下的四天行程中，馬英九預計將與馬英九基金會「大九學堂」學員一起參訪酒泉衛星發射中心、敦煌莫高窟等地。

馬英九此行是應大陸方面邀請，於6月14日至27日率「大九學堂」學員至福建、甘肅參訪。抵達甘肅後，馬英九21日出席「公祭中華人文始祖伏羲大典」，同日還與甘肅省委書記胡昌升、省長任振鶴舉行會見。

對於馬英九此訪具體行程，大陸方面守口如瓶，負責採訪的兩岸記者所悉不多，許多行程錯開進行，留有部分重點活動供媒體近身採訪。包括馬英九此前與福建省委書記周祖翼會見、與甘肅一二把手會見，都是透過官媒披露才得知。

除此之外，馬英九在福建與甘肅的部分足跡，不時可從社群媒體中尋獲。一位大陸網友今日上午在小紅書發文表示「今天在嘉峪關偶遇小馬哥、馬英九！」並附上馬參訪時被「野生捕獲」的照片佐證；至截稿時，該貼文已遭刪除。兩岸記者同日下午也被安排至嘉峪關參訪。

▲嘉峪關。（圖／記者陳冠宇攝）

據透露，在馬英九到訪之前，嘉峪關景區已經接獲通知要進行高層級的接待。其中，關帝廟正殿預先進行大掃除，並更新祭祀用的鮮花等。另據轉述，在景區負責與遊客互動、辦理「關照」（古代的護照）的工作人員「關長」，也於馬英九拜訪時進行合影。

嘉峪關始建於明洪武五年（1372年），是明長城最西端的關口，歷史上曾被稱為河西咽喉，因地勢險要，建築雄偉，有連陲鎖鑰之稱。嘉峪關是古代「絲綢之路」的交通要塞，被譽為「天下第一雄關」，更是中國長城三大奇觀之一（東有山海關、中有鎮北台、西有嘉峪關）。

據悉，馬英九一行24日將參訪酒泉衛星發射中心；在敦煌期間，預計將拜訪莫高窟，26日出席兩岸共同弘揚中華文化活動，27日參觀敦煌光電產業園，同日結束大陸行、返回台灣。

▲嘉峪關關帝廟。（圖／記者陳冠宇攝）