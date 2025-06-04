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【廣編】梅雨季來襲衣服有曬沒乾？LG AI免曬衣乾衣機　安全省電更護衣

LG AI免曬衣乾衣機（圖／LG提供）

【廣編特輯】

圖、文／LG提供

根據中央氣象署統計，全台平均有120天都在下雨，相當於每3天就有1天會下雨！頻繁降雨的氣候加上梅雨鋒面來襲，使「乾衣」成為台灣民眾普遍的困擾。傳統觀念認為天然陽光可以殺菌除蟎，因此每當遇到難得的好天氣，民眾便習慣將衣物拿至室外曬乾，一曬可能就是一整天；若剛好碰到雨天，部分民眾擔心烘衣機會使衣物損傷、縮水，選擇將衣服掛在室內，自然陰乾。然而，這些常見的乾衣方法可能使衣物怎麼晾都晾不乾，甚至受損！

消費者普遍對烘衣機抱有傷衣、耗電或危險等既定印象，認為室外的天然陽光曬衣或於室內搭配除濕機乾衣才是較安心、省電的選擇。事實上，衣物若長時間曝曬在陽光下，可能會導致纖維受損、縮短衣物壽命；室內陰乾則可能使室內濕度提升，促使黴菌孳生，讓衣服越「乾」越髒。即便搭配除濕機使用，一旦衣物量增加，乾衣時長將隨之增加，乾衣效果也可能大打折扣。

為了滿足現代消費者乾衣的需求，並解決台灣濕熱氣候下的乾衣困境，LG AI免曬衣乾衣機搭載先進的AI Dry™智慧乾衣及HeatPump™雙變頻熱泵除濕式乾衣技術，不僅能夠有效呵護衣物，還能兼顧節能與安全，並達到抑菌除蟎的功效，比天然的陽光更溫和、乾淨，全面打擊乾衣的四大迷思！

除了過敏防護行程可有效減少過敏原，LG AI免曬衣乾衣機還配備雙層極細密濾網，可有效過濾毛屑、棉絮與髒汙，減少乾衣後附著在衣物上的毛絮，輕輕一拉即可取出清潔；同時內建的自動清潔冷凝器則會在乾衣後自動清洗累積在冷凝器表面的棉絮，提供更衛生、持久的乾衣效果。

LG AI免曬衣乾衣機不僅以卓越科技解決消費者對乾衣機的四大疑慮，從「護衣、安全、省電、乾淨」等四大層面全面升級乾衣體驗，今年更推出新色星辰銀的AI免曬衣乾衣機18公斤，大容量可一次烘乾更多衣物，打造更完整的乾衣機產品線，讓每位消費者都能根據需求找到最合適的LG乾衣機，輕鬆享受「免曬衣」的美好生活！

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