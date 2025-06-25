誤認特戰老兵是通緝犯！警當街痛毆還噴辣椒水　懲戒法院降2級改敘

▲黃姓男子當時被翁姓員警誤認通緝犯，逮捕過程中發生衝突，全身都受傷 。（圖／翻攝自黃男家屬臉書）

記者吳銘峯／台北報導

新北市三重警分局永福派出所翁姓員警，2022年9月間在街上時，誤認黃姓特戰退伍的黃姓男子是通緝犯，出手加以逮捕兩人打成一團，後來才知「抓錯人」。翁男後來遭起訴，一審判刑5月，二審時雙方和解，翁男獲判緩刑定讞。翁男另被移送懲戒法院議處，懲戒法院25日判決將他降2級改敘。全案可上訴。

本案發生於2022年9月傍晚，翁男著便衣在街上值勤。但他因誤認特戰隊退伍的老兵黃姓男子為通緝犯，進行查捕。雙方發生拉扯，雙雙跌倒在地，翁男也呼叫支援的江姓員警到場，一起壓制黃男。翁男除了徒手攻擊黃男臉部、身體以外，還以辣椒水噴灑黃男眼睛，並大聲辱罵三字經，結果黃男頭部、胸口、右眼等處受傷。黃男最後被制伏，銬上手銬，帶回警局偵訊，這才發現抓錯人了。

雙方互告傷害，檢方均提起公訴。一審法院審理後，認定翁男犯下「公務員假借職務上權力機會故意犯傷害及公然侮辱」2罪，判處有期徒刑5個月與拘役10日、均不得易科罰金；黃男則獲判無罪。全案上訴第二審，高院審理期間2人大和解，翁男並依照約定給付賠償。高院因此宣告翁男緩刑3年；黃男仍無罪，先行確定。

行政懲處部分，翁男被移送懲戒法院議處，全案於25日宣判，懲戒法院認為翁男的行為「足使民眾喪失對公務員執行職務之尊重及信賴，嚴重損害政府機關之信譽與形象，為維護公務紀律，自有懲戒之必要」。

但懲戒法院也考量翁男犯案的動機是因立功心切，犯後坦承違失行為，向黃男致歉並已取得諒解。且本案經法院調解成立，翁男均能依約履行賠償；在考量他歷年警察工作表現優秀，家庭狀況良好，最後懲戒法院判決將他降2級改敘。