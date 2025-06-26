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「日本7／5大災難」預言恐慌　唐綺陽發文：世界正發生令人恐慌事

▲▼ 日本規模7.6地震。（圖／路透）

▲2024年1月日本石川縣能登地震，規模達7.6。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）指出，2025年7月5日日本有可能大地震、海嘯等大災難，會影響到台灣、香港和菲律賓等地。星座專家唐綺陽25日發文提醒「世界正發生著令人恐慌之事」。

知名星座專家唐綺陽25日在臉書粉專「唐綺陽占星幫」發文，分享她對近期占星現象的觀察。她指出，本次新月恰逢太陽與木星合相，巨蟹座的能量格外強烈，導致情緒容易被激發，甚至出現陰鬱和不安的感受。唐綺陽強調，這種情緒波動是巨蟹座的典型課題，但也可能帶來正向改變的契機。

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▲日本漫畫家龍樹諒被認為曾精準預測311大地震，而她將出版新作《天使的遺言》。（圖／翻攝自文藝社官網）

唐綺陽表示，雖然不安與恐慌是普遍的情緒反應，但今年的巨蟹座有木星的加持，若善用木星的吉星能量，就能將情緒轉化為力量，甚至讓平時難以完成的事情得以突破。她提到，當隱藏的情緒被揭露並處理後，雖然表面看似「破壞」，但對身心來說，這或許是精神淨化的開始。

她最後鼓勵大家以正能量面對挑戰，並相信「上天給的苦難必有其理由」，呼籲大家共同許願，為心靈找到平靜與希望。貼文一出，吸引大量粉絲留言祈願台灣平安，包括「天佑台灣」、「希望國泰民安」等祝福語。

唐綺陽的占星分享，無疑成為近日網路熱議話題，許多網友紛紛留言：「天佑台灣平安」、「台灣能風調雨順～國泰民安～(不要有災難)台灣人民都能健康平安＆安居樂業～」、「台灣國泰民安，天災人禍減少」、「希望台灣平安」、「國泰民安，台灣安定。」

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