職工福利做得好！　台南市勞工局學習坊推幸福職場

▲台南市勞工局推動「促進職場勞工福利學習坊」，第四場次課程於南門勞工育樂中心登場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

職場不只是賺錢的地方，更是勞工生活的延伸，為協助事業單位善用職工福利金、營造更具關懷與平衡的工作環境，台南市勞工局25日於南門勞工育樂中心舉辦「2025年促進職場勞工福利學習坊」第四場次，吸引多家事業單位代表與職工福利委員踴躍參與，現場氣氛熱絡。

勞工局指出，此係列學習坊自開辦以來深獲各界肯定，前三場次回響熱烈，本次課程延續「提升職工福利品質」為核心，從制度、實務到心理照顧層層深入，協助職場打造更溫暖、更具支持性的工作氛圍。

上午場以專業課程為主軸，首先由講師解說《推廣及執行職工福利業務》課程，帶領學員掌握福利制度設計、資源配置與實務操作技巧；接續「工作職責與生活品質」主題，則透過互動案例探討現代人常見的壓力困境，引導參與者找回職場與生活的平衡點。

下午轉為療癒體驗環節，包括「馬賽克花瓶手作」與「植物羊毛氈創作」等課程，讓學員透過藝術紓壓，感受手作過程中的放鬆與療癒，也象徵職工福利不只著重經濟面，更重視心理與情感層面的照顧。

勞工局長王鑫基表示，真正的職場福利，不應只停留在表面形式，更要讓勞工「感受得到」。透過這類學習坊，一方面協助事業單位提升福委運作能力，另一方面也給予勞工朋友一個紓壓充電的機會，讓福利落實於日常、溫暖進入職場。

王局長強調，南市勞工局將持續推動勞工友善職場環境，強化各單位職工福利制度，實踐「勞有所安、企有所助」的願景，共同打造幸福工作城市。