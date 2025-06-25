煮菜不慎險釀大火　台東警提醒：立即關閉火源...加裝住警器

▲消防局強調烹調時如離開廚房應先關閉爐火。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣住家近月來發生幾起疑似因為煮食不慎造成屋內濃煙密布，台東縣消防局表示，究其原因多為屋主於煮食時未確實關閉爐火即離開廚房，造成鍋具乾燒產生濃煙，多虧家中安裝住宅用火災警報器作響，屋主立即撥打119報案並關閉爐火，所幸整起事件無人傷亡，沒有釀成更大的傷害。

台東縣消防局強調烹調時如離開廚房應先關閉爐火，並選用具有熄火安全裝置、溫度感知功能或使用時間異常遮斷功能爐具，若遇需長時間燉煮食物，人員無法持續注意烹調狀態時，則可設定定時器提醒，避免因忘記或一時疏忽造成燒焦甚至引起火災。

建議烹調使用爐火時應注意事項：1、火源使用完畢立即關閉。2、瓦斯爐火附近不宜放置可燃物或危險物品。3、鍋具內湯汁不要放太滿，避免溢出熄滅爐火。4、抽油煙機和煙管容易堆積油垢造成燃燒，建議應定期清潔保養。5、廚房應設置定溫式住宅用火災警報器。

消防局呼籲廚房需安裝定溫型住宅用火災警報器，以防止因油煙發生誤報，並可在火災發生初期偵測高溫及時示警，裝設「連動型」住宅用火災警報器，更可以同步通知非起火居室的人，爭取滅火或避難的時間，保護家園安全。