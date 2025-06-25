幼兒專責醫師制度計畫　台東縣衛生局舉辦說明會





▲台東縣衛生局舉辦「幼兒專責醫師制度計畫說明會」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導



為強化0至3歲嬰幼兒照護服務品質，台東縣衛生局於日前舉辦「幼兒專責醫師制度計畫說明會」，邀集縣內計畫合作之衛生所、醫院、診所與縣府社會處、教育處以及國家衛生研究院群體健康科學研究所等單位出席，展現地方醫療資源與社政單位對嬰幼兒照護的重視與支持，共同為嬰幼兒的健康發展建立堅實後盾。



台東縣衛生局表示，此次說明會重點聚焦於「114-115年度幼兒專責醫師制度計畫」的實施內容與執行細項，希望透過會議的方式與說明，讓院所端能更深入了解計畫精神，包括個案管理流程、服務模式細節、通報機制與跨單位協作方式等，幫助合作單位更精準掌握執行方向，並同步強化對本項制度的整體認同與執行力。



另外，為促進更多面向的協作，會中亦特別邀請社會處進行「關懷e起來線上通報」的業務宣導，透過衛政與社政雙軌合作，期望能打造更無縫的嬰幼兒支持體系，守護每位孩子的成長安全與福祉。



衛生局指出，這場會議不僅是政策傳達的平台，更是一個寶貴的意見交流契機，藉由各單位的經驗分享與互動對話，激盪出更多創新作法，共同建構更完善的幼兒健康照護網絡。



若您正為如何精進0-3歲嬰幼兒照護工作感到困擾，那就千萬不能錯過幼兒專責醫師制度計畫，台東縣衛生局提醒家長們快上幼兒專責醫師媒合平台(網址：https://gov.tw/tGB)，幫寶貝們申請專責醫師後，到院所完成加入。我們將持續攜手地方院所，共同優化嬰幼兒照護品質，讓台東的每一位寶寶都能在愛與專業中健康長大。