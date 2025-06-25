持刀弒母焚屍再打開瓦斯逃逸！桃園逆子遭起訴　國民法官審理

▲ 桃園龍潭今年2月發生一起弒母焚屍案，桃檢今日偵查終結將逆子正式提起公訴 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、潘鳳威／桃園報導

桃園中壢一名男子因金錢糾紛與母親發生爭執，一氣之下竟下手對其殺害，隨後還縱火企圖毀屍滅跡。桃園地檢署今(25)日偵查終結， 認男子涉犯家庭暴力罪之殺害直系血親尊親屬、損壞屍體、放火燒燬現供人使用之住宅未遂等罪嫌，對男子提起公訴，案件移請國民法官審理。

起訴書指出，郭男曾對母親施暴遭法院核發保護令加以限制，但兩人仍同住桃園市龍潭區。然而，郭男於2025年2月20至21日，與母親在住處因金錢問題發生口角。未料，郭男竟持利器刺殺對方，重擊其腹部與頭部，並摀住口鼻致母親窒息與腦髓損傷死亡。

郭男因擔心遺體被人發現，遂於22日上午10時至12時許，在住處焚燒遺體，並在各處點燃冥紙、衣物與紙張等可燃物，隨後更打開一樓廚房瓦斯爐燃燒抹布，企圖製造火災現場以掩蓋罪行。犯案後逃往宜蘭、台北、台中等地藏匿。

後經警消獲報到場滅火後，發現母親遺體，桃檢隨即指派檢察官會同警方組成專案小組展開調查，經鑑識分析確定郭男為兇嫌，並於25日晚間9時許在中壢某旅館內將郭男拘提到案，對其聲押禁見獲准。

桃園地檢署表示，郭男涉犯家庭暴力殺害直系尊親屬、損壞屍體、火燒燬現供人使用之住宅未遂等罪嫌，惡行重大，檢方已於今日提起公訴，並建請法院續押以利後續審理。

檢察官強調，本案屬國民法官案件，將考量郭男無視母親對其養育之恩將其殺害、縱火滅屍、犯後態度等情事，提出具體求刑建議。此外，檢方已通知犯罪被害人保護協會桃園分會，協助家屬處理後續事宜，提供陪伴與心理支持，落實被害人權益保障。