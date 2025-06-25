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美軍炸了一個空虛？　CNN：伊朗核子能力沒被摧毀

▲▼伊朗福爾多核設施遭美軍B-2轟炸機投擲「鑽地巨彈」後，清晰可見遭重創所留下的凹洞。（圖／路透）

▲伊朗福爾多核設施遭美軍B-2轟炸機投擲「鑽地巨彈」後，清晰可見遭重創所留下的凹洞。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美軍日前展開「午夜重鎚」行動，出動B-2幽靈轟炸機突襲伊朗境內福爾多、納坦茲及伊斯法罕等三座重要核子設施。川普政府聲稱，此次行動已徹底摧毀伊朗的核子能力。然而，美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，根據美國情報單位的初步評估，轟炸並未完全摧毀伊朗核子項目的核心構件，僅使其核能力發展延遲數月。

CNN引述知情人士透露，此次分析由美國國防情報局完成，資料來源於美國中央司令部在行動後進行的傷害評估。報告顯示，伊朗的濃縮鈾庫存未遭完全摧毀，且多數離心機仍得以保留。專家認為，此次轟炸行動對伊朗核子計畫的影響有限，僅延遲數月進程。

報導指出，初步評估結果與川普政府的說法存在差異。美國總統川普曾公開宣稱，此次行動已徹底破壞伊朗的核子能力，但情報分析顯示，伊朗核設施的關鍵部分仍完好保存。知情人士強調，隨著更多資訊的出現，評估結果可能會有所調整，但目前的結論顯示行動影響有限。

「午夜重鎚」行動於21日凌晨展開，目標直指伊朗核子設施。美軍動用多架B-2轟炸機，成功對福爾多、納坦茲及伊斯法罕設施進行精確打擊。川普政府對外表示，此次轟炸旨在削弱伊朗的核子能力，避免其對國際安全構成威脅。然而，情報單位的最新評估顯示，此行動的實際效果與官方宣稱的「全面摧毀」仍存在顯著落差。

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