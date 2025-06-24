尹錫悅涉內亂罪拒傳3次！南韓特檢批「不配合調查」聲請逮捕令

▲南韓前總統尹錫悅12日上午抵達首爾中央地方法院，對於記者提問不發一語、快步進入法院。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

南韓前總統尹錫悅因去年12月宣布緊急戒嚴，導致政局動盪而遭控涉嫌內亂罪。檢方指出，尹錫悅多次拒絕警方與特別檢察官的傳喚，態度明確表達「不配合調查」，特別調查小組已在今（24日）向首爾中央地方法院聲請逮捕令，以利進一步偵辦。

根據《中央日報》、《韓聯社》等外媒報導，本月5日、12日與19日，警方三度傳喚尹錫悅到案說明，皆遭拒絕。特別檢察官趙垠奭（Cho Eun-suk）於18日正式接手內亂案後，再次傳喚尹於19日出席調查，亦未獲回應。特檢組強調，為確保案件連續性與偵查效率，決定依法採取強制手段。

尹錫悅除內亂罪嫌外，還被指控妨礙特別公務執行、教唆刪除機密通聯紀錄等罪。據悉，他曾於去年12月7日下令總統警衛處刪除與多位軍方高層的加密通話紀錄，涉嫌違反《總統警衛處法》並濫用職權。此外，特檢指出，尹錫悅曾在任內指使特勤人員阻擋警方對其執行拘捕。

值得一提的是，尹錫悅的夫人金建希也因論文抄襲爭議，遭母校南韓淑明女子大學撤銷碩士學位，消息於23日正式公布，引發輿論熱議。目前案件仍由特檢組持續偵辦，法院將決定是否核准逮捕令。