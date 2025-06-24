沈伯洋嗆告求償100萬！　傅崐萁：到法院講賺多少紅錢

▲傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立委沈伯洋（24日）正式提告國民黨立院黨團總召傅崐萁，求償100萬，捐給花蓮做公益，同時也喊話在地鄉親一起站出來罷免傅崐萁。對此，傅崐萁今表示，中國紅熊賺多少紅錢，有無違法洗產地，沈伯洋應到法院說清楚，沈老是栽贓他，居心叵測。

沈伯洋今召開記者會，宣布將對傅崐萁提告，指傅多次造謠，稱他拿外國資金顛覆國家以外，更罵他「人渣」、「間諜」等。沈說，他將對傅崐萁提出民事訴訟並求償100萬元，勝訴賠償將全數捐給花蓮做公益，「幫傅崐萁積點陰德」。

「熱烈歡迎沈伯洋提告！」傅崐萁指出，針對沈這幾年拿國外多少錢？目的是什麼？秘密任務是什麼？台灣2300萬人，為何只有他的「台灣民主實驗室」及「黑熊學院」拿到補助？潛伏在台灣要幫外國完成什麼任務？歡迎他到法院講清楚。

傅崐萁提到，對所有媒體的指控，無論是中國紅熊還是紅孩兒，沈伯洋家族在大陸賺多少錢？有無違法洗產地？有多少見不得光的違法情事？有無逃漏稅及違反兩岸相關法規？希望沈伯洋在法院交代清楚。

傅崐萁說，侯漢廷爆料音檔，沈伯洋在黑熊學院大談「中國飛彈打過來其實對我們有很大的幫助」，為何有利？黑熊學院想發戰爭財國難財嗎？還是沈伯洋另外有隱藏版的身份？

傅崐萁指出，AIT才剛在臉書發表避難包開箱文，黑熊學院立刻推出高價1380元避難盒，被外界譏為救難包界的「愛馬仕」，黑熊學院想用這個避難盒賺台灣人民多少錢？沈伯洋老是把各界及媒體對他的指控，栽到傅總召身上，居心叵測令人不解。進入最後反罷免階段，任何人言行均須依循選舉罷免法規定，切勿以身試法。

