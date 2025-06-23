幼童毛髮愷他命濃度是正常人300倍！毒父在家抽K菸判1年定讞

▲男子無視2名幼子，竟在房內吸食K菸，害2名幼子體內都有毒品成分。此為示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市鳥松區吳姓男子，自2023年4月起到10月間，無視2名幼子在身旁，竟大剌剌地在密閉房間中吸食愷他命香菸，導致2名幼子吸入二手K菸，毛髮都驗出超標的愷他命濃度，小兒子的濃度甚至是正常人的302倍！最高法院審理後，依照「妨害幼童發育罪」將吳男判刑1年定讞。

判決指出，吳男自2023年4月起，與2名幼子一同在房間內，但他無視2人同在，自顧自地將愷他命摻入香菸點燃，吸食煙霧。同年7月間又再度趁著跟小兒子在房間內時吸食K菸，這次大兒子看到後，轉告媽媽，媽媽趕緊報警，社工也到場採集2名幼子的毛髮送驗。

大兒子毛髮檢出愷他命（濃度2810pg/mg）及其代謝物去甲基愷他命（濃度250pg/mg）陽性反應，小兒子的毛髮檢出愷他命（濃度60453pg/mg）、去甲基愷他命（濃度2214pg/mg）及4-甲基甲機卡西酮陽性反應。由於歐洲毛髮檢驗學院建議人體毛髮K他命閾值為200奈克，小兒子毛髮驗出的濃度已經達到正常人的302倍以上！

沒想到吳男仍不知悔悟，10月間又再度趁著小兒子在房間內，吸食K菸，這次也被警察逮捕帶回，並採集小兒子的毛髮送驗。這次小兒子毛髮檢出愷他命（濃度35644pg/mg）、去甲基愷他命（濃度1341pg/mg）及4-甲基甲機卡西酮陽性反應。案經橋頭地檢署偵查終結後，對吳男依照「妨害幼童發育罪」提起公訴。

一審法院審理後，將認定吳男犯下兩個「妨害幼童發育罪」，分別處有期徒刑7月，定合併執行有期徒刑1年。吳男上訴二審時表示，自己深表悔悟，還因此已經戒毒，又因為要照顧幼兒，請法院判處得易科罰金之刑。但二審高雄高分院不採信，仍維持有期徒刑1年。全案再上訴最高法院，最高法院23日駁回上訴定讞。