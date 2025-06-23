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南投信義鄉長收45萬回扣遭起訴！堅持否認貪污　遭延押禁見2月

▲全志堅。（圖／翻攝Facebook／信義鄉公所鄉長全志堅）

▲南投信義鄉長全志堅涉收取回扣遭起訴，近日地院裁定延押2月。（圖／翻攝Facebook／信義鄉公所鄉長全志堅）

記者許權毅／台中報導

中檢偵辦南投縣信義鄉公所連環弊案，連鄉長全志堅都涉入其中，被查出收取45萬回扣，今年3月已起訴在案。全志堅羈押屆滿，17日台中地院訊問全志堅，他否認有收取回扣或賄賂，但地院仍依卷證認定嫌疑重大，裁定延押2月、禁止接見通信。

檢方查，去年4月3日發生花蓮大地震後，信義鄉公所、鄉代會接獲民眾陳情反映一處蓄水池爆裂，鄉長全志堅決定採「限制性招標」方式辦理修復工程，由鄉代會主席李國源主導通過追加預算案，全志堅運用職權圈選特定廠商參與比價，有意願配合的廠商，向其收取得標價一成的回扣。

隨後覓得偉鉅等4間公司，都願意給付回扣款賄賂公務人員。全志堅從中協議，要由偉鉅得標，以929萬9800元得標該工程。並且依約支付93萬元回扣，全志堅分得45萬、李國源分得45萬，以及一名廖姓技士分得3萬元。

案經檢警發動搜索，去年6月起陸續搜索36處、訊問45人次，向法院聲押全志堅等人獲准。全案近日偵結起訴，全志堅等6人、4間公司均被依貪污治罪條例起訴。

檢方認為，全志堅、李國源不知廉潔自持，違背選民託付及社會期待，斲害地方機關首長之公益形象，危害社會及公共利益之程度甚鉅，尤以被告全志堅犯後未能坦認犯行、醒悟自省等一切情狀，建請法院從重量刑，以資儆懲。

台中地院17日進行訊問庭，全志堅仍否認犯行，但地院考量卷證資料，認定他涉犯貪污罪嫌疑重大，且為本刑最輕5年以上徒刑，依人性有逃亡可能性。且全志堅為鄉長，對於同案被告、證人有一定影響力，更何況對於為何更換本案工程人員與公所人員說法有出入，有勾串之虞，裁定自25日起延押2月。

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