怕孩子近視！她實行「零3C育兒」　結果卻大嘆：超自責

▲該家長坦言，原先盡量降低孩子與3C接觸的機會，是希望孩子不要近視。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

一名家長發文分享自己從「零3C育兒」的堅持，到最後孩子依然提早近視的無奈經歷，引發眾多家長共鳴與討論。

這名家長在Dcard以「曾經信誓旦旦不3C育兒，結果孩子還是近視了」為題發文，表示自己過去與丈夫曾立下約定，堅決不以手機或影片安撫孩子，希望孩子能遠離3C產品、健康成長。然而隨著育兒現實與生活壓力的交錯，理想與現實產生落差。

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該家長坦言，在平日由自己在家帶孩子時，尚能嚴格控管孩子的3C接觸時間；但每逢假日帶孩子回阿公阿嬤家時，情況便難以掌控，「其他小孩都在看，不讓自家小孩看，反而會被長輩唸」。

最終他們甚至為此減少回婆家的次數，盡量降低孩子與3C接觸的機會。但儘管家長做出許多努力，孩子仍在國小階段被診斷出近視，令夫妻倆感到相當自責。醫師建議他們可考慮採取多種近視控制工具搭配使用，例如散瞳劑搭配角膜塑型片（OK鏡），或是OK鏡配合具備近視管理功能的備用眼鏡。

原PO進一步表示，向身邊有相似情況的朋友詢問後發現，許多配戴OK鏡的孩子都有準備備用眼鏡，但大多數僅為普通近視眼鏡，並非具備近視控制設計的鏡片，讓她對是否需要升級感到猶豫，也希望有經驗的家長能分享看法。

該篇文章在網路上引起熱烈討論，許多家長紛紛留言表示有類似經驗，「其實近距離玩拼圖玩玩具看書比正確距離看電視更容易近視，不過也不用太自責，近視是基因遺傳的」、「玩積木拼圖也超容易近視，結果3C產品背負所有罵名」、「我家小時候也是常常看電視，手機、平板我也堅持超過30公分才可以，一直以來都沒近視，直到上小學開始，因為功課很多，常常在安親班都要寫很久……後來就近視了」、「老實說現在近視有點像是文明病了，只能雙管齊下減少度數增加」。

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