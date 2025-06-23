嚇人！8歲女童「狂吐活蟲」　醫曝元兇是它：很多人家裡都有

▲8歲女童1個多月來，一直吐出活體黑色小蟲。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸江蘇省揚州市一名8歲女童出現從口中吐出活蟲的異常症狀，狀況甚至持續一個月之久，家屬帶著女童四處求醫，但均找不到背後原因。一直到揚州市婦女兒童醫院，由兒科團隊與多學科專家聯合診斷後，才終於揪出令人震驚的元凶，原來導致女童吐蟲的真正原因，是一種常見於家中的黑色小飛蛾「蛾蚋」。

綜合陸媒報導，女童的父親前往醫院時帶著一個玻璃杯，裡頭可見數條長約1公分的活蟲正在蠕動。據父親描述，女童已反覆吐出這種活蟲超過一個月，有時是1、2條，有時多達3、5條。雖然過去曾服用驅蟲藥物，但症狀未見改善。

醫師初步診斷後，轉介至揚州市疾病預防控制中心。疾控人員確認這些蟲體為蛾蚋幼蟲。成蟲模樣與衛浴間見到的黑色小飛蛾一致。其幼蟲偏好棲息於有機質豐富的濕潤環境，例如浴缸、馬桶水箱、洗手盆或下水道內壁，特別在梅雨季節高溫潮濕時迅速繁殖。

疾控中心血寄地病防制科科長徐玉慧解釋，女孩可能在漱口或馬桶沖水時誤食帶有蛾蚋幼蟲的水花，而導致蟲體進入體內。女童家人也回憶，自家衛生間長期有黑色小飛蛾出現，顯示蛾蚋在此活動頻繁。

據《央視新聞》報導指出，白斑蛾蚋本身不吸血、不咬人，傳播疾病的風險較低，但其體表構造易攜帶病原體，若以手直接拍打後未清潔，再用手揉眼等動作，可能導致感染。因此專家提醒，與蛾蚋接觸後應立即徹底清洗雙手，避免疾病進一步擴散。

對於蛾蚋的防治方法，專家認為家庭中可定期向排水孔倒入食鹽、蘇打粉混合物，搭配熱水沖洗，以改變其生存的酸鹼環境來達到短期抑制效果。然而由於下水道結構複雜，加上蛾蚋繁殖力強，單靠熱水沖洗僅能治標不治本。建議安裝具防蟲功能的蓋子，從源頭阻隔其進入室內的通道。

疾控專家也提醒，家庭務必保持浴室、水槽等環境乾燥，室內外積水，像是花盆底盤、桶罐應即刻倒空；未使用的排水口應緊閉封蓋。對於已出現的成蟲，可使用電蚊拍進行捕殺，並於地漏口或下水口定期噴灑低毒性殺蟲劑如除蟲菊酯類產品。此外，管道內壁也需定期以熱水或稀釋漂白水沖洗，防止污垢滋生，切斷幼蟲的食物來源。

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