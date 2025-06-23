　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

嚇人！8歲女童「狂吐活蟲」　醫曝元兇是它：很多人家裡都有

（圖／翻攝自微博）

▲8歲女童1個多月來，一直吐出活體黑色小蟲。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸江蘇省揚州市一名8歲女童出現從口中吐出活蟲的異常症狀，狀況甚至持續一個月之久，家屬帶著女童四處求醫，但均找不到背後原因。一直到揚州市婦女兒童醫院，由兒科團隊與多學科專家聯合診斷後，才終於揪出令人震驚的元凶，原來導致女童吐蟲的真正原因，是一種常見於家中的黑色小飛蛾「蛾蚋」。

綜合陸媒報導，女童的父親前往醫院時帶著一個玻璃杯，裡頭可見數條長約1公分的活蟲正在蠕動。據父親描述，女童已反覆吐出這種活蟲超過一個月，有時是1、2條，有時多達3、5條。雖然過去曾服用驅蟲藥物，但症狀未見改善。

醫師初步診斷後，轉介至揚州市疾病預防控制中心。疾控人員確認這些蟲體為蛾蚋幼蟲。成蟲模樣與衛浴間見到的黑色小飛蛾一致。其幼蟲偏好棲息於有機質豐富的濕潤環境，例如浴缸、馬桶水箱、洗手盆或下水道內壁，特別在梅雨季節高溫潮濕時迅速繁殖。

疾控中心血寄地病防制科科長徐玉慧解釋，女孩可能在漱口或馬桶沖水時誤食帶有蛾蚋幼蟲的水花，而導致蟲體進入體內。女童家人也回憶，自家衛生間長期有黑色小飛蛾出現，顯示蛾蚋在此活動頻繁。

據《央視新聞》報導指出，白斑蛾蚋本身不吸血、不咬人，傳播疾病的風險較低，但其體表構造易攜帶病原體，若以手直接拍打後未清潔，再用手揉眼等動作，可能導致感染。因此專家提醒，與蛾蚋接觸後應立即徹底清洗雙手，避免疾病進一步擴散。

對於蛾蚋的防治方法，專家認為家庭中可定期向排水孔倒入食鹽、蘇打粉混合物，搭配熱水沖洗，以改變其生存的酸鹼環境來達到短期抑制效果。然而由於下水道結構複雜，加上蛾蚋繁殖力強，單靠熱水沖洗僅能治標不治本。建議安裝具防蟲功能的蓋子，從源頭阻隔其進入室內的通道。

疾控專家也提醒，家庭務必保持浴室、水槽等環境乾燥，室內外積水，像是花盆底盤、桶罐應即刻倒空；未使用的排水口應緊閉封蓋。對於已出現的成蟲，可使用電蚊拍進行捕殺，並於地漏口或下水口定期噴灑低毒性殺蟲劑如除蟲菊酯類產品。此外，管道內壁也需定期以熱水或稀釋漂白水沖洗，防止污垢滋生，切斷幼蟲的食物來源。

延伸閱讀
交往猛誇「很棒很能幹」家務他全包！8旬翁遭小17歲女友分手嘆：我後悔老牛吃嫩草
兒子婚後生子就不願一起出遊！她心寒「一定是媳婦洗腦」　網嘆：沒邊界感
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 0471 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大雷雨炸4縣市　警戒範圍曝
快訊／12縣市大雨特報　下到晚上
普丁心腹：川普空襲「挑起新戰爭」　多國準備提供伊朗核武
韓星大手筆捐50億給醫院！　開設治療中心
18歲護專女遭吊車輾斃　校方悲痛發聲
伊朗封鎖荷莫茲海峽！　全球4大衝擊曝
伊朗警告川普：潛伏人員「將在美國發動恐攻」
韓女星澎湖遭趕！一票幫補血「滿喜歡老闆」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

夏天小心這些物品「火燒車」　

抗中保台？　陸學者：賴政府正推動具有「特務政治」整肅行動

嚇人！8歲女童「狂吐活蟲」　醫曝元兇是它：很多人家裡都有

陸女「深V豹紋短裙＋黑絲」遊香港　踩座位拍美照挨批...霸氣回應

南無超人？陸男花2個月開鑿2.8m高「奧特曼石窟」…遭官方調查

比對美軍轟炸伊朗3處核設施　空照圖出現6個大彈坑、山頭全毀

稻城亞丁「捨身崖」景區暴雨崩塌　遊客前腳剛走：離死亡最近的一次

長沙7歲女童4年前遭性侵遇害　惡狼欠網貸犯案已執行死刑

新加坡總理黃循財就任後「首訪」中國　將會見習近平、李強

再次譴責美打擊伊朗核設施　中駐聯合國代表：自損信譽！

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

【鐵皮屋下藏古蹟？】神祕建物疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

【垃圾車界也有追星族】萌娃拿同款鴨鴨堅持等偶像XD

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

伊朗「30枚飛彈」報復啟動　以色列進入緊急狀態

【家有手賤貓】貓愛撥東西到地板　飼主反擊把東西全塞箱子XD

【情緒價值給滿】夢回童年收服寶可夢！事實證明錢真的能買到快樂XD

夏天小心這些物品「火燒車」　

抗中保台？　陸學者：賴政府正推動具有「特務政治」整肅行動

嚇人！8歲女童「狂吐活蟲」　醫曝元兇是它：很多人家裡都有

陸女「深V豹紋短裙＋黑絲」遊香港　踩座位拍美照挨批...霸氣回應

南無超人？陸男花2個月開鑿2.8m高「奧特曼石窟」…遭官方調查

比對美軍轟炸伊朗3處核設施　空照圖出現6個大彈坑、山頭全毀

稻城亞丁「捨身崖」景區暴雨崩塌　遊客前腳剛走：離死亡最近的一次

長沙7歲女童4年前遭性侵遇害　惡狼欠網貸犯案已執行死刑

新加坡總理黃循財就任後「首訪」中國　將會見習近平、李強

再次譴責美打擊伊朗核設施　中駐聯合國代表：自損信譽！

吹牛老爹涉性犯罪「豪宅搜出900瓶潤滑劑」！　多樣驚人收藏被挖出

嘉義警趕辦案「撞傷腳踏車老翁」！現場畫面曝光　雙方無條件和解

快訊／12縣市大雨特報　下到晚上

《與惡2》黃鐙輝思覺失調「流口水是即興」　謝欣穎真實反應他嚇壞

花蓮地方型SBIR海選名單出爐　45家申請29家業者提案脫穎而出

新光金末代股東會！　副董洪士琪：吳東進買三越股權應沒特別意圖

帕金森父連續幻覺！　苗可麗談「面對態度變化」：爸爸別怕，有我在

伊朗還有秘密核設施？傳3個月可產19枚核武原料　比福爾多更難攻

夏天小心這些物品「火燒車」　

睽違36年再聚首　全國肢體傷殘聯合總會「不老戰士」台南大會師

【家有手賤貓】貓愛撥東西到地板　飼主反擊把東西全塞箱子XD

大陸熱門新聞

美國空襲伊朗核設施！中國強烈譴責

長沙7歲女童4年前遭性侵遇害 惡狼欠網貸犯案已執行死刑

白皙女「跪坐」男客身上幫洗髮！網炸鍋

青年就業難　中國興起「全職乖孫」新職業

身分註銷回不了台灣！張立齊下跪磕頭道歉

小17歲女友猛誇「很能幹」！8旬翁砸21萬遭分手

8歲女童「狂吐活蟲」　醫曝元兇：很多人家裡都有

陸女「深V豹紋短裙＋黑絲」遊香港 踩座位拍美照挨批...霸氣回應

Labubu掛水肥車後！一查竟是「隱藏款」

陸男花2個月開鑿2.8m高「奧特曼石窟」

空照比對美軍轟炸伊朗3核設施

Labubu「娃衣」賣到7千元！還有Jennie同款

胸肌被陌生男偷摸！他喝斥反被嗆

稻城亞丁「捨身崖」景區暴雨崩塌 遊客前腳剛走：離死亡最近的一次

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

韓女星澎湖玩「遭海鮮店老闆趕人」！說韓文還被羞辱

遭吊車輾斃　18歲女是北部家族醫院接班人

槓上！　前AV女優濱崎真緒舌戰一劍浣春秋

筠熹遭愛犬咬傷臉！曬濺血照「差點傷到眼球」

NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭

踩女星地雷被罵「三八沒知識」　呂文婉怒拔麥離場

房仲喊女子穿很騷炎上　中信房屋出手

李多慧海邊解放比基尼！　「側面形狀全看光」震撼8萬人

遭郭昱晴公審直播男願接受道歉　還原過程嘆：台灣搞成這樣滿悲哀的

張學友澳門開唱被要求「講普通話」手指腦袋霸氣婉拒

染髮易得膀胱癌？醫：1類人風險高2倍

台灣人「搭飛機4行為」被讚爆！韓國空姐認證

台中「首購天堂」新古屋進法拍　單價爆跌回3年前

18歲女遭吊車輾斃　媽悲曝遺物包包「殘留肉屑」

威力彩今晚飆15.5億　4生肖財運旺

更多

最夯影音

更多

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

【鐵皮屋下藏古蹟？】神祕建物疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面