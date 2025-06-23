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最高獎金13萬！2025台越盃越南同鄉足球賽　北區首戰桃園開踢

▲2025台越盃越南同鄉足球賽桃園熱力開踢

▲謝瑞珉(右二)推動台越盃越南同鄉足球賽。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台越盃越南同鄉足球賽22日於桃園市平鎮區雙連坡足球場，熱力開踢。主辦單位中華台越新住民關懷協會副理事長謝瑞珉表示，「台越盃越南同鄉足球賽」今年是第二屆舉辦，總獎金30萬，共有24隊600 名越南同鄉選手參賽。

賽事，分別於北、中、南三區利用週日陸續舉行7天，為期近二個月，經過初賽、總決賽，第一名最高可獲得13萬獎金，競爭激烈。謝瑞珉說，賽事強調「運動競技 × 文化交流 × 健康休閒」的核心理念，透過足球推動族群融合，展現越南社群的團結力量與文化活力。

▲2025台越盃越南同鄉足球賽桃園熱力開踢

▲北區8隊參賽。（圖／記者楊淑媛攝）

而根據勞動部與內政部移民署最新統計，截至今（114）年4月，全台移工人數已突破 83 萬人，其中桃園市以 128,428 人（約占全台15%）居冠；新住民人數則已超過 60 萬人，桃園市也以 69,510 人（占新住民11%）穩居全台之前三大。

▲2025台越盃越南同鄉足球賽桃園熱力開踢

▲北區首戰桃園開踢。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園不僅是移工與新住民人數最多的城市，也成為多元文化與跨國交流的重要舞台。桃園市政府體育局肯定本次賽事對社會融合的積極意義並強調：「市府高度重視移工與新住民在社會中的角色，透過運動這種具體且正向的參與形式，提供族群展現自我、建立友誼的舞台，同時促進與在地居民間的理解與連結，讓桃園成為更加包容、友善的城市。

▲2025台越盃越南同鄉足球賽桃園熱力開踢

中華台越新住民關懷協會長期致力協助在台越南新住民、移工與留學生，透過職訓課程、就業輔導與文化活動建立生活支持網絡。舉辦台越盃不僅延續我們的關懷行動，更落實本會宗旨──促進文化共融、強化社群參與與提升生活品質。」

▲2025台越盃越南同鄉足球賽桃園熱力開踢

2025 台越盃將陸續在台中與高雄舉辦區域賽，最終總決賽將結合「國際美食 × 文化市集」，呈現越南族群在台多元生活的精彩樣貌。活動全程提供 越南語即時轉播與 線上直播，讓全台觀眾無論身在何處都能參與這場屬於多元社會的盛會。

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