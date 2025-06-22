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「神鬼夫妻」邀投資！　狠吸上千萬

陳、蘇姓夫妻自稱取得有「天后養生推手」之稱的知名健康作家邱錦伶的授權，詐騙民眾近2千萬元。（翻攝蘇女IG）

▲陳、蘇姓夫妻自稱取得有「天后養生推手」之稱的知名健康作家邱錦伶的授權，詐騙民眾近2千萬元。（翻攝蘇女IG）

圖文／鏡週刊

本刊接獲民眾投訴，指控遭到一對「神鬼夫妻」詐騙近2千萬元。民眾表示，這對夫妻自稱取得有「天后養生推手」之稱的知名健康作家邱錦伶的授權，還號稱與日本軟銀合作開發軟體，邀請被害人投資健康事業。被害人信以為真，陸續投入1,760萬，結果是騙局一場，被害得傾家蕩產，苦不堪言，要站出來踢爆這對夫妻的惡行，以防其他無辜民眾再受騙。

被害人A先生指出，這對夫妻當中的蘇女，與他是舊識，雙方認識超過17年。蘇女早年從事保險業，是知名保險公司的經理，她的家庭背景、人脈關係相當不錯，因此把家中所有保單都交給她處理，對她非常信任。

不過，蘇女卻背叛與A先生間的信任，與丈夫陳男聯手設局吸金。7年前某天，陳、蘇2人聲稱已斥資700萬，取得知名健康作家邱錦伶的「擇食健康合作案」 3年授權，邀他投入210萬元。由於邱錦伶是形象良好的名人，自創「擇食」「孕受」等健康之道，更號稱是蔡依林、孫儷、舒淇等明星幕後養生推手，讓A先生深信不疑，直接投入資金。

投訴人出示對話譯文，證明陳、蘇2人以合作投資為藉口吸金。（讀者提供）

▲投訴人出示對話譯文，證明陳、蘇2人以合作投資為藉口吸金。（讀者提供）

緊接著，陳、蘇又聲稱要與日本軟體銀行公司合作，開發合作案的軟體， 但開發必須成立資本額200萬美元的境外公司，因此邀約A先生共同投資，即可享有30%的利潤，再進一步說服A先生交出1,550萬。

然而，A先生投資後，陳、蘇2人卻改口，說軟銀合作案進行不順，邱錦伶會另外介紹對象，將轉向中國市場，與博集天卷集團合作發展，還安排各種會議和簡報，並持續回報進度。但2年半過去，A先生發現毫無利潤回饋，提出撤資想法，並要求說明資金流向，陳、蘇才說，資金已全數投入十年期債權，無法贖回。A先生驚覺，原來合作案從一開始就是陳、蘇設計好的騙局。


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