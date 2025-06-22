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從家庭主婦到美髮職人　新住民參加職訓找回自信人生

▲從家庭主婦到美髮職人,新住民用職訓找回自信

▲新住民高爽美髮職訓，找回自信還找到喜愛的工作。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

34歲的新住民姐妹高爽，嫁來台灣已有8年，多年來她將生活重心放在家庭，鮮少與外界互動，經家人的鼓勵與建議，她報名參加由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與小林髮廊攜手辦理的「時尚美髮技術就業培訓班」職訓，在先生的大力支持下，高爽遠從新北鶯歌家中遠赴桃園市楊梅上課，為自己的人生踏出了改變生活的第一步。

剛進入課程時，高爽非常害羞，總是獨來獨往，不敢主動與同學交談，更不敢舉手問老師問題。然而，在老師們的耐心教導和同學的鼓勵下，她才漸漸敞開心房，開始與同學互動或提出問題，學習態度也越來越積極。

歷經兩個月共336小時的密集訓練，她對染、燙髮產生濃厚興趣，也從中獲得滿滿的成就感，老師們也一致讚賞她的學習態度與進步幅度，雖然在剪髮方面，因為沒抓到手感，還是會感到不安，擔心剪壞客人的髮型，她笑著分享曾幫先生剪頭髮，因為太緊張，最後乾脆收手沒剪完，但她也因此更加努力練習、不斷突破自己。

▲從家庭主婦到美髮職人,新住民用職訓找回自信

▲桃竹苗分署長賴家仁(左4)鼓勵美髮班學員結訓後更要持續精進工作技能發揮所長。（圖／桃竹苗分署提供）

高爽表示，課程真的很棒，由小林髮廊資深技術團隊老師親自授課，內容結合理論與實務，並安排企業實習，讓學員在學習期間即能接軌真實職場，不僅技術紮實，也能提升實戰經驗；7月起她即將赴小林髮廊八德分店工作，擔任美髮助理，負責提供洗髮護髮及協助設計師進行髮型設計服務，她感謝有這麼好的機會，不僅讓她學會一技之長，更讓她找回自信，勇敢面對未來的職涯挑戰。

桃竹苗分署長賴家仁表示，為讓結訓學員皆能符合產業所需，加強職業訓練資源運用效率，桃竹苗分署依據轄區企業人力需求，推動「產訓合作訓練模式」，客製化開辦職業訓練課程，講師則由合作廠商指派專業且資深的培訓教育人員擔任，讓結訓學員在具備基礎職能後，直接分派到合作企業端就業，進入職場邊工作，邊持續精進工作技能，不僅讓產業快速補充新血，還能提高學員訓後就業成效。

今年桃竹苗分署陸續與多家知名企業合作辦理多元課程，包括「OMRON產業自動化就業專班」、「電梯裝修工程師班」、「創意快速剪髮就業專班」及「養生足體推拿紓壓師就業專班」等。目前「時尚美髮技術就業培訓班」第2期正熱烈招生中，至7月20日截止，另有「創意快速剪髮就業專班第3期」及「養生足體推拿紓壓師就業專班第2期」同步開放報名，結訓後可優先媒合至合作廠商就業；課程全額政府補助，無學歷與經驗限制，歡迎年滿15歲以上對產業有興趣的失待業民眾踴躍參加。

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