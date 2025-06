金牛好運爆棚！12星座最新運勢　水瓶座絕地逢生

▲金牛座好運爆棚;雙子座引領潮流。(示意圖/CFP)



文/辰宇力 ☆ 2025.06.22 - 2025.06.29 星象預測與12星座運勢

近期星況

太陽在本週進入巨蟹座,與木星匯合,帶來感性的極致。對於家庭、社團、族群、國家的認同感更為專一,但也可能因此激化不同團體之間的衝突,甚或戰爭。激情的愛國與民族主義在這個月特別容易被挑起。火星也來到處女座,帶點病態的專注能力獲得大眾眼光。

展望未來7日,#金牛 好運爆棚。#雙子 引領潮流。#處女 被寵壞。#白羊 享受富足。#巨蟹 在同溫層得到溫暖。#摩羯 有舞台燈光。#射手 與夥伴融洽交流。#天蠍 努力得到回應。#雙魚 有豐富的交流活動。#水瓶 絕地逢生。#獅子 扛起重責大任。#天秤 微恙。

【一週星情氣候名詞解析】

・晴 : 開心的一天。順順利利,或許也會有好事發生。

・晴時多雲 : 大致上開心的一天。也許會遇到些無傷大雅的蠢事。

・陰 : 有點壓力,甚至心情不太開朗。可能會有事情讓你煩惱。

・雨 : 可能會遇到讓你不開心的狀況,甚至受到實質的損害。

・暴雨 : 很有可能會遇到讓你憤怒或難過的事情,或是受到較為嚴重的實質損害。

【12星座一週星情氣候】

♈️ 白羊座 Aries (03/21~04/19)

本週開運色 : 褐、墨綠

6/22 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/23 (MON): 晴 Sunny

6/24 (TUE): 晴 Sunny

6/25 (WED): 雨 Rain

6/26 (THU): 雨 Rain

6/27 (FRI): 雨 Rain

6/28 (SAT): 晴 Sunny

6/29 (SUN): 晴 Sunny

♉️ 金牛座 Taurus (04/20~05/20)

本週開運色 : 紫、淺海綠

6/22 (SUN): 陰 Cloudy

6/23 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/24 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/25 (WED): 晴 Sunny

6/26 (THU): 晴 Sunny

6/27 (FRI): 晴 Sunny

6/28 (SAT): 雨 Rain

6/29 (SUN): 雨 Rain



♊️ 雙子座 Gemini (05/21~06/21)

本週開運色 : 藍、綠

6/22 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/23 (MON): 暴雨 Heavy Rain

6/24 (TUE): 陰 Cloudy

6/25 (WED): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/26 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/27 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/28 (SAT): 晴 Sunny

6/29 (SUN): 晴 Sunny



♋️ 巨蟹座 Cancer (06/22~07/22)

本週開運色 : 綠、黃

6/22 (SUN): 晴 Sunny

6/23 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/24 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/25 (WED): 陰 Cloudy

6/26 (THU): 陰 Cloudy

6/27 (FRI): 陰 Cloudy

6/28 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/29 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny



♌️ 獅子座 Leo (07/23~08/22)

本週開運色 : 粉玫瑰、藍

6/22 (SUN): 雨 Rain

6/23 (MON): 晴 Sunny

6/24 (TUE): 晴 Sunny

6/25 (WED): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/26 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/27 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/28 (SAT): 陰 Cloudy

6/29 (SUN): 陰 Cloudy



♍️ 處女座 Virgo (08/23~09/22)

本週開運色 : 黃、藍

6/22 (SUN): 晴 Sunny

6/23 (MON): 雨 Rain

6/24 (TUE): 雨 Rain

6/25 (WED): 晴 Sunny

6/26 (THU): 晴 Sunny

6/27 (FRI): 晴 Sunny

6/28 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/29 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny



♎️ 天秤座 Libra (09/23~10/23)

本週開運色 : 銀白、藍紫

6/22 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/23 (MON): 晴 Sunny

6/24 (TUE): 晴 Sunny

6/25 (WED): 雨 Rain

6/26 (THU): 雨 Rain

6/27 (FRI): 雨 Rain

6/28 (SAT): 晴 Sunny

6/29 (SUN): 晴 Sunny



♏️ 天蠍座 Scorpio (10/24~11/22)

本週開運色 : 藍、綠

6/22 (SUN): 陰 Cloudy

6/23 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/24 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/25 (WED): 晴 Sunny

6/26 (THU): 晴 Sunny

6/27 (FRI): 晴 Sunny

6/28 (SAT): 雨 Rain

6/29 (SUN): 雨 Rain



♐️ 射手座 Sagittarius (11/23~12/21)

本週開運色 : 紫、淺海綠

6/22 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/23 (MON): 暴雨 Heavy Rain

6/24 (TUE): 陰 Cloudy

6/25 (WED): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/26 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/27 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/28 (SAT): 晴 Sunny

6/29 (SUN): 晴 Sunny



♑️ 摩羯座 Capricorn (12/22~01/19)

本週開運色 : 紅紫、黃

6/22 (SUN): 晴 Sunny

6/23 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/24 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/25 (WED): 陰 Cloudy

6/26 (THU): 陰 Cloudy

6/27 (FRI): 陰 Cloudy

6/28 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/29 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny



♒️ 水瓶座 Aquarius (01/20~02/18)

本週開運色 : 暗紅、褐紅

6/22 (SUN): 雨 Rain

6/23 (MON): 晴 Sunny

6/24 (TUE): 晴 Sunny

6/25 (WED): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/26 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/27 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/28 (SAT): 陰 Cloudy

6/29 (SUN): 陰 Cloudy



♓️ 雙魚座 Pisces (02/19~03/20)

本週開運色 : 天藍、紫

6/22 (SUN): 晴 Sunny

6/23 (MON): 雨 Rain

6/24 (TUE): 雨 Rain

6/25 (WED): 晴 Sunny

6/26 (THU): 晴 Sunny

6/27 (FRI): 晴 Sunny

6/28 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny

6/29 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny