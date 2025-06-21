屏東女拿走1件外套賠8千元　1原因沒緩刑再罰1.5萬元

記者黃翊婷／綜合報導

女子小鳳（化名）去年12月間在屏東縣某藥妝店，看見一件外套被放在購物籃內，竟擅自拿走放入自己的購物袋，事後警方找上門，她才辯稱是拿取外套是為了送去派出所。雖然小鳳事後已向失主賠償8000元並達成調解，但屏東地院法官認為，為了避免她再犯，以為和解或調解就能減輕刑罰，最終依犯竊盜罪判處罰金1萬5000元，不予宣告緩刑。

▲小鳳拿走別人的外套，代價不僅賠了8000元，還挨罰1萬5000元罰金。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小鳳去年12月間前往屏東縣一間藥妝店，看見店門口的購物籃內有一件白色外套（價值約2000元），竟擅自拿走並放入自己的購物袋內，隨後騎車離開。後來失主發現外套不見了，報警處理後，經警方調閱監視器影像追查，這才鎖定小鳳。

小鳳接到警方通知到案說明，才聲稱自己拿取外套是要送到派出所繳交。屏東地院法官表示，小鳳是在接獲警方通知才到案，一開始也沒有向警方坦承犯行，所以不適用自首減刑的規定。

至於緩刑的部分，法官指出，小鳳雖然已經賠償失主8000元並達成調解，但她在警詢、偵查期間均否認犯行，直到法院準備程序才改口坦承，為了避免她再犯，形成認罪並和被害人和解或調解即可換取輕刑、免刑或緩刑的觀念，應當課予一定刑事責任的處罰，所以不宜宣告緩刑。

法官認為，小鳳正值壯年，四肢健全，智識能力正常，也沒有陷入飢寒交迫、極需取得生活基本所需物資的困境，卻還是做出上述犯行，最終依犯竊盜罪，判處她罰金1萬5000元，得易服勞役15日，全案仍可上訴。