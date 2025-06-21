快訊／又有40共機出海擾台！　27架次逾越海峽中線

以色列與伊朗衝突延燒之際，白宮是否介入備受國際關注。一些輿論認為，如果美國袖手旁觀，將向北京釋出「不會保衛台灣」的訊號。不過，多名專家對此反駁，強調每一場衝突都不一樣，不論以伊衝突或烏俄戰爭，都不能跟台海局勢類比。