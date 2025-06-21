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台鐵遺失物超狂「受刑人聯絡簿、冥用紅包」都有　迴送費6/23調漲

▲▼台鐵將首度對遺失物送達收費。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵每年拾獲遺失物數量龐大，迴送和保管費6/23起將調漲。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵上月區間車出現400萬現金，創下史上最高金額遺失物，近日遺失物招領還出現受刑人聯絡簿、運動內衣、冥用紅包。根據統計，台鐵一年拾獲遺失物就高達近9萬件，因應運價調整，台鐵6月23日起也將調漲遺失物費用，迴送費最低每件從35元調漲為50元，延誤保管費每日自25元漲至45元。

根據台鐵公司統計，113年台鐵拾獲遺失物並招領的件數高達8萬9945件，除了上月區間車上出現越南籍移工遺留的400萬元鉅款外，台鐵也曾拾獲特殊遺失物，包括黃金飾品、電火鍋組、進香用斗笠、小狗、寵物鼠、小提琴等。

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近日台鐵公告遺失物更是五花八門，藍牙耳機、雨傘等居多，遺失物招領還出現受刑人聯絡簿、樟木樹皮、運動內衣、冥用紅包、電蚊拍、釣竿、微壓鍋。

▲▼台鐵區間車上發現400萬元鉅款。（圖／鐵警局提供）

▲台鐵今年5月在區間車上發現400萬元鉅款，創下遺失物最高金額。（資料圖／鐵警局提供）

不過處理龐大的遺失物招領，台鐵也耗費不少人力，旅客除了可到保管車站自行領取外，若旅客要求台鐵將遺失物送到指定車站領取，則須付迴送費，但易碎品、貴重物品或裸裝3C、現金超過1萬元、需冷藏或冷凍物品則不受理迴送。

由於台鐵6月23日起將調漲票價，包裹運送運費也同步調整，連帶遺失物迴送費也將跟著調漲。台鐵公司說明，遺失物和遺留物迴送，係依據台鐵包裹運送契約辦理收費，故迴送費將同步調整。

其中遺失遺留物運送之重量限制10公斤以下，每次遺失物件數2件以內時，按旅客包裹運費並對照運送里程，每件從35元調整為50元；逾2件者，第3件起按普通包裹運費並照運送里程，每件100元起計收。

遺失物除迴送費調漲外，延誤領取保管費6月23日起也將同步調整，遺失物保管自送達日起2日內免費，後續每日保管費從25元調整為45元。

▲▼台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

▲遺失物要求送到指定車站領取，台鐵迴送保管費6/23起調漲。（資料圖／台鐵公司提供）

此外，針對無人領取遺失物，台鐵公司說明，民眾拾得之遺失物經車站公告無人領取時，將依《民法》第807條函請警察機關協助辦理3個月公告，通知拾得人取得該遺失物所有權。如無人領取時，依同條第2項規定由地方自治團體取得所有權。

台鐵指出，員工拾獲遺留物經車站公告期滿無人認領時，將依據《鐵路法》第53條，由台鐵公司取得所有權；保管站將依各項遺留物之性質選定處理方式並造冊後，報所屬上級單位審核。前述處理方式有：拍賣、捐贈、銷毀或作為公物使用等。

根據統計，台鐵針對112年度遺失物拍賣總額有13萬9340元，台鐵也將相關拍賣收益捐贈單位給慈濟、伊甸基金會及家扶中心等單位，回饋社會。

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