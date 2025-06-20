高雄民宅惡火！61歲父緊抱4歲兒疑跳樓脫險　「捨身護子」插管搶救

▲高雄新興區一棟民宅傳出火警，勇父抱4歲童疑似跳樓逃生 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新興區仁愛二街今日（20日）晚間約8點，一棟透天住宅突然竄出火煙，消防局獲報後立即派遣大批警消前往現場搶救。火勢雖然迅速獲得控制，但在消防人員抵達前，起火民宅內一對父子疑似為躲避火舌與濃煙，從二樓墜落逃生，61歲的父親一度昏迷、意識不清，而4歲的小兒子在父親的保護下意識清楚，相關傷勢情況仍待醫院進一步診斷確認。

根據高雄市消防局救災救護第一大隊副大隊長彭保景表示，今晚8點03分接獲仁愛路120號的火警通報，警消抵達現場時，發現該棟透天厝的1、2、3樓都已全面燃燒，且已有民眾墜落至一樓，墜樓的民眾是一對父子。

彭保景副大隊長說明，當時父親疑似是為了救受困於二樓的小兒子，才會在濃煙密布的狀況下，不慎從二樓墜落，導致意外發生，還好其他同住的家人，分別是傷者老婆、媽媽以及另外兩個小朋友自行逃生，沒有受傷。

▲警消抵達現場之後，勇父已經趴在住宅門口，呈現昏迷情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

初步了解，約61歲的父親當場意識模糊，還好送醫之後，已經恢復，但是身上嚴重傷燙傷，目前接受插管治療。而兒子可能因父親的保護，送醫時意識清楚，詳細的傷勢狀況，還有待醫院方面進一步診斷。目前火勢已撲滅，確切的起火原因以及父子墜樓的詳細經過，仍有待火調科人員進一步鑑定調查，才能全面釐清。