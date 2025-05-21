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買手搖飲「竟結帳3次」！她傻眼：店員不喜歡環保杯？　一票搖頭

▲▼手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（示意圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人買飲料都會自備環保杯，不過就有女網友抱怨，買手搖飲時竟因此結帳三次，而杯身留下的貼紙殘膠，更讓她越想越氣，忍不住求問「店員是不是都不喜歡環保杯？」話題掀起討論，大多網友認為，可能是菜鳥店員還不太熟練。

女網友在Dcard發文怒道，「真的好氣，買飲料用自帶杯，店員把貼紙貼在杯上就算了，品項還做錯，我以為貼紙是要給店員看的，沒在看你幹嘛貼？」

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她直言，後來清杯身上的貼紙殘膠時，越想越生氣，「買個飲料結帳三次，第一次店員沒扣到自帶杯的錢...重結；第二次拿到飲料發現店員做錯，然後又重結一次；第三次才終於正確了，然後晚上只有收到一筆Linepay的退款通知，都忍不住開始想，要是我沒用環保杯是不是就不會這樣了？」

▲▼環保杯。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

不僅如此，原PO去到另一家手搖飲店，也是大杯做成中杯的量，「本來買都8-9分滿，那次買只有6分滿，感覺用環保杯出錯率很高，好在我的環保杯是透明的有馬上發現，如果不是透明的，回到家才發現真的會更無奈欸！」

對此，網友們紛紛回應，「我用環保杯買飲料好幾年了，都沒遇到你說的問題耶」、「環保杯確實比較麻煩，如果一次來好幾個很容易搞混」、「我遇到的飲料店不會耶」、「看到整張貼紙貼著會很無言，我自己做過店員，都會貼在我手上、吧台或浮貼而已」、「只是不太熟練吧」、「應該只是店員的問題」、「每天用環保杯的人，我覺得沒有這個問題欸，應該是那家店那天服務妳的人太菜了」、「從環保杯折5元就開始用，都沒遇過你說的狀況欸，因為我都自己蓋蓋子，所以一定會看到飲料的高度，反而蠻多店家會多給」。

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