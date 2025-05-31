全台「中正路」改不改名？苦苓3點不挺：靠夭沒錢就別瞎折騰

▲全台「中正路」改名的議題再度浮上檯面。圖為蔣公銅像。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣推動「轉型正義」進程持續，內政部近期委託研究全台「中正路」改名政策，並點名台北、桃園、台中進度緩慢，引發地方政府反彈，也在社會掀起熱議。對此，作家苦苓30日在臉書發文表達3點反對立場，表示自己雖厭惡蔣介石，卻不支持改名，「不是中央地方都在靠夭沒錢嗎？就別瞎折騰了吧！」

內政部長劉世芳日前指出，為落實立法院通過的《促進轉型正義條例》，中正路等威權時代象徵應逐步移除或更名，並強調會與地方政府與民眾溝通。對於改名引發的經費爭議，劉也表示中央可提供協助。不過，此舉已遭到包括蔣萬安、盧秀燕等藍營首長質疑「搞政治」、「吃飽太閒」。

苦苓則從三個角度提出質疑，第一，他認為雖然蔣介石爭議多，但仍有數百萬人因其遷台而感恩，「我們是否也該顧慮一下這些少數人的感受？」第二，他反問若中正路要改，是否連經國路、介壽路、甚至陽明山（原草山）也應一併更名？第三點則直指行政成本龐大，不僅要改路標、門牌，還牽動戶政、健保等紀錄，更造成民眾更換證件的困擾。

苦苓還舉出台中市前市長胡志強將中港路改為台灣大道一案，質疑當年所費不貲，如今再推改名工程恐將造成公帑浪費，「為了名稱去消耗行政資源，真的有必要嗎？」

苦苓的發言引來不少網友共鳴，認為不該為了象徵性改變付出龐大成本，「歷史不該被抹除，也不該因意識形態過度更動社會運作」，但也有支持者直言，「中正」等地名是威權時代的產物，與民主價值不符，政府有責任推動轉型正義，「不應該因為麻煩或經費就繼續容忍這些象徵存在」，「這不是浪費，是正義的成本」。