　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全台「中正路」改不改名？苦苓3點不挺：靠夭沒錢就別瞎折騰

▲▼大陳義胞,永和五和新村,大陳新村,眷村,蔣公感恩堂,蔣公銅像,蔣中正,蔣介石,轉型正義,威權象徵,戒嚴,白色恐怖。（圖／記者李毓康攝）

▲全台「中正路」改名的議題再度浮上檯面。圖為蔣公銅像。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣推動「轉型正義」進程持續，內政部近期委託研究全台「中正路」改名政策，並點名台北、桃園、台中進度緩慢，引發地方政府反彈，也在社會掀起熱議。對此，作家苦苓30日在臉書發文表達3點反對立場，表示自己雖厭惡蔣介石，卻不支持改名，「不是中央地方都在靠夭沒錢嗎？就別瞎折騰了吧！」

內政部長劉世芳日前指出，為落實立法院通過的《促進轉型正義條例》，中正路等威權時代象徵應逐步移除或更名，並強調會與地方政府與民眾溝通。對於改名引發的經費爭議，劉也表示中央可提供協助。不過，此舉已遭到包括蔣萬安、盧秀燕等藍營首長質疑「搞政治」、「吃飽太閒」。

苦苓則從三個角度提出質疑，第一，他認為雖然蔣介石爭議多，但仍有數百萬人因其遷台而感恩，「我們是否也該顧慮一下這些少數人的感受？」第二，他反問若中正路要改，是否連經國路、介壽路、甚至陽明山（原草山）也應一併更名？第三點則直指行政成本龐大，不僅要改路標、門牌，還牽動戶政、健保等紀錄，更造成民眾更換證件的困擾。

苦苓還舉出台中市前市長胡志強將中港路改為台灣大道一案，質疑當年所費不貲，如今再推改名工程恐將造成公帑浪費，「為了名稱去消耗行政資源，真的有必要嗎？」

苦苓的發言引來不少網友共鳴，認為不該為了象徵性改變付出龐大成本，「歷史不該被抹除，也不該因意識形態過度更動社會運作」，但也有支持者直言，「中正」等地名是威權時代的產物，與民主價值不符，政府有責任推動轉型正義，「不應該因為麻煩或經費就繼續容忍這些象徵存在」，「這不是浪費，是正義的成本」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
429 2 8758 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／8級強風來了！4縣市「強風特報」
么兒遭判刑...羅時豐終於露面！　全為蕭煌奇
1.5億豪宅變「垃圾屋」　上海女天天拾荒逼瘋鄰居
「蛋蛋也可能中暑」泌尿醫曝後果：事情大條

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全台「中正路」改不改名？苦苓3點不挺：靠夭沒錢就別瞎折騰

快訊／現役軍人涉虐殺寵物貓影片瘋傳　憲兵指揮部回應了

賴苡任要求開放換人送件罷免吳思瑤　中選會：依法由領銜人為之

連一句道歉都沒有！三峽車禍肇事翁過世　被害家屬悲憤心聲曝光

快訊／國民黨以罷制罷再受挫　罷免伍麗華、陳瑩「未送件」告吹

內政部：中正路改名為「法定義務」　取得地方共識後才會推動

推估罷免投票日期遭藍營質疑　柯建銘曝算法：哪來洩密跟內線？

民眾黨首度組隊新北「賽龍舟」　黃國昌自爆：僅練習過一次

曝張克晉因「驚人證據」受衝擊退出 　賴苡任：罷瑤若敗我一肩扛

酸國民黨「百病叢生」之軀迎戰大罷免　林濁水：不是正人君子行徑

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

陳奕求婚成功❤❤❤

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【紋身的真正用意】妻幫抓癢「佛頭下巴」　位子抓超精準XD

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【怒摔安全帽】剛牽新機車慘被撞倒！男騎士爆炸飆罵女騎士

【10秒驚魂】短裙妹搭電梯被尾隨！嚇壞急按開門鍵逃出

全台「中正路」改不改名？苦苓3點不挺：靠夭沒錢就別瞎折騰

快訊／現役軍人涉虐殺寵物貓影片瘋傳　憲兵指揮部回應了

賴苡任要求開放換人送件罷免吳思瑤　中選會：依法由領銜人為之

連一句道歉都沒有！三峽車禍肇事翁過世　被害家屬悲憤心聲曝光

快訊／國民黨以罷制罷再受挫　罷免伍麗華、陳瑩「未送件」告吹

內政部：中正路改名為「法定義務」　取得地方共識後才會推動

推估罷免投票日期遭藍營質疑　柯建銘曝算法：哪來洩密跟內線？

民眾黨首度組隊新北「賽龍舟」　黃國昌自爆：僅練習過一次

曝張克晉因「驚人證據」受衝擊退出 　賴苡任：罷瑤若敗我一肩扛

酸國民黨「百病叢生」之軀迎戰大罷免　林濁水：不是正人君子行徑

吉吉哈蒂德驚爆多一個妹妹！　公開父親私生女「23歲紐約辣妹」複製姊姊美貌

MIRROR演唱會被告3人判無罪！重癱舞者父悲憤：沒經驗是免死金牌？

快訊／8級強風來了！4縣市「強風特報」　明南部雷雨、陣雨連發

全NBA都在等字母哥做決定　ESPN：可能前進綠軍重聚哈樂戴

白種元中斷活動3周「YT突上傳多支短片」　加盟主集體露面發聲

專訪／曹佑寧太會操控人心！劉修甫：看不透他在想什麼　意外成最大加分關鍵

吳申梅端午無酬義演超暖　趕場合體陳孟賢告白：這就是愛的感覺

端午水上雙盛事！龍舟決戰、帆船嘉年華揚帆安平　連假來台南

么兒遭判刑...羅時豐終於露面！　全為蕭煌奇：不來就不是人

全台「中正路」改不改名？苦苓3點不挺：靠夭沒錢就別瞎折騰

【10秒驚魂】短裙妹搭電梯被尾隨！嚇壞急按開門鍵逃出

政治熱門新聞

台大名醫再爆立委耍官威　線索曝光「在罷免名單中遙遙領先」

三峽肇事翁亡　被害家屬悲憤心聲曝光

獨／張克晉退出罷團完整信件曝光　劍指朱立倫「一再誤判」又沒解方

31：0！大罷免將進入第三階段　柯建銘估2波投票7/26、8/23舉行

三峽78歲肇事老翁今不治　侯友宜：財產已假扣押、求償不受影響

快訊／現役軍人涉虐殺寵物貓影片瘋傳　憲兵指揮部回應了

女兒考上哈佛因川普禁令恐夢碎　他籲賴清德：別袖手旁觀

羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓

快訊／國民黨以罷制罷再受挫　罷免伍麗華、陳瑩「未送件」告吹

2026高雄市長人選　傳湧言會挺邱議瑩

沒收反廢死公投遭批凌駕國會　中選會：我國非國會至高無上國家

柯建銘預測罷免投票日挨轟　中選會：自行推估不予以評論

媒體稱「三階投票躺平也能罷免15藍委」　罷團駁：怎麼可能

國民黨籲先發補助款再談追加預算　行政院：盼立委以國家為念

更多熱門

相關新聞

內政部：中正路改名為「法定義務」　取得地方共識後才會推動

內政部：中正路改名為「法定義務」　取得地方共識後才會推動

全台「中正路」改名的議題再度浮上檯面，然而，在野陣營及部分地方政府首長質疑其必要性，並痛批，中央一手砍地方一般性補助款，一手又要強推政治化的政策。對此，內政部今（31日）表示，《促進轉型正義條例》有明定中正路需改名，所以是法定義務，但因是由地方政府主責辦理，且街道更名涉及層面相當廣泛，內政部會持續與地方政府及居民進行溝通，取得共識後再依法推動。

歐盟印太戰略下的臺灣　機會與挑戰

歐盟印太戰略下的臺灣　機會與挑戰

大腸麵線店「必賣1美食」！吃貨曝熱門組合：真的欸

大腸麵線店「必賣1美食」！吃貨曝熱門組合：真的欸

美防長：中國侵台將對全球造成毀滅性後果

美防長：中國侵台將對全球造成毀滅性後果

BMI19女縮胃！美女醫痛批手術「毀人一生」挨告

BMI19女縮胃！美女醫痛批手術「毀人一生」挨告

關鍵字：

轉型正義改名政策台灣作家苦苓爭議

讀者迴響

熱門新聞

快訊／三峽車禍奪3命！　78歲肇事翁今不治

台中髮型師忍不住口交男客人　傳訊：先跟你說抱歉

舅舅深情照顧外甥長大！法官動容裁准收養

丫頭沖繩5天4夜踩雷！

70年潤餅老店5人中毒就醫業者永久停業

即／23歲海軍少尉失聯4天！找到人了

男買法拍屋　3年後「天花板掉下3億」

三峽肇事歲翁不治可轉向遺族求償？律師給答案

荷蘭Haribo軟糖驗出大麻　食藥署：即起禁止輸台

今端午也是「五毒日」　專家提醒6大禁忌

男歌手驚爆偷吃人妻！

10億女星復合前夫「照三餐啪啪」　警衛看不下去

8級強風來了　下波鋒面影響時間曝

端午節吃粽子　醫提醒：別配2種水果

不爽愛女交男友　台灣鬼父性侵女兒報復

更多

最夯影音

更多

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

陳奕求婚成功❤❤❤

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【紋身的真正用意】妻幫抓癢「佛頭下巴」　位子抓超精準XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面