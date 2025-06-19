廖坤銘基金會攜手世新社服團獻公益　陪14位安養院大朋友暢遊農場

圖、文／周志明

服務的本身就一個是感恩的過程。服務是一種學習，不是施予，不是呵護，是陪伴」伙伴們都如此認同。

六月十四日廖坤銘基金會主辦，世新社服團友會協辦的「當我們重逢於千郁」的陽明養護中心出遊服務。基金會桂伶小姐、社服團友會十七位伙伴、三位社教老師、陪14位安養院的大朋友一起出遊桃園千郁農場。

「廖坤銘基金會」1999年起開始各項慈善事業。一直是台北市社會局評鑑優等的慈善事業基金會。到處都可以看到他們捐贈物資、低調、踏實從事各項公益的身影，受人欽佩。

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「陽明養護中心」1974年正式立案成立，收容18歲以上第一類合併智能障礙之身心障礙者，施以全天候之養護教育，在養護期間有系統的施以生活輔導和職業技能訓練，俾能減少其對家庭社會之依賴性。收容人數二十九人。

社會服務團和廖坤銘基金會合作已有二十年的歷史，前幾年因為疫情的原因各項人和人接觸服務都暫停了，這次再接上線，雙方都非常高興。

這確實是一個門檻偏高的志工活動，活動前三天進行行前說明會及志工訓練。公益組的伙伴用了很多心思規劃了活動流程、人員組成、職責分配、器材清單、注意事項等等。更重要的是「配對資料」仔仔細細的詳列大朋友的姓名、性別、年齡、行動能力、口語能力、能否自行飲食、身心情況、特別情緒.....等等。專業的老師詳細的說明，讓配對的伙伴事前充分了解要陪伴的大朋友，以確保活動過程順利、安全。會後大家心裡對這次服務的事踏實了些。

清晨八點伙伴們報到時，都嚇了一大跳。由日本回來珮云伙伴居然用了很多時間，手工精製了每一個人的識別證，還在工作伙伴識別證後面貼上配對院生的姓名、身心情況、特別注意事項，還有一整天的行程…。每一張識別證上的仙人掌都開出一朵小小的花，希望我們的陪伴，能讓院生一整天的活動高高興興、平平安安。

說老實話，進門前還是有些忐忑；可是門一開，院生們都在等我們了，馬上依配對迎了上去，熱情的牽緊手。這十四位院生是一年中難的一次或兩次有親人來探視，很難得有機會往外走，非常期待，因此我們更全心陪伴。

上了遊覽車，每個人都很興奮，一路上用著他們彼此了解的聲音搶著唱歌，高高興興。當然也有幾位是靜靜的、沉默的看著….

千郁農場也準備好這批貴客。下了車，安排所有人去上廁所，一陣忙亂。從客家擂茶開始一天的活動。伙伴們全力鼓勵、陪伴院生們全新的體驗。漸漸的越來越融洽，沉默的那幾位也漸漸解凍了。

精美的午餐，伙伴們細心的幫院生分配餐食，院生們人人胃口大開，「還要！」「還要！」聲此起彼落，但是老師們提醒要控制飲食。院生舉杯大聲「乾杯」「生日快樂」「新年快樂」「恭喜發財」…

丟沙包活動、認識兔子、雞等動物，多肉植物，小寶貝午安！最後每個人親手種一盆…用袋子包好，寫上名字，每個院生都很得意。

回程的車上，那位一開始很沉默的院生看著伙伴，說「你怎麼沒有花？那我這個送給你」。好真誠的心，伙伴的眼眶都紅了。

遊覽車轉進接近養護中心的巷子，我陪伴的院生轉過頭一直看著我，我把頭轉過去另一邊，不忍看他；我怕他問我「你們甚麼時候再來？」…

活動結束後，借用安養中心門廳伙伴們進行回饋交流，大家席地而坐，述說著這一天的感動。除了感恩還是感恩！

在這一天，不需要職銜，不需要榮耀，也不需要任何光環；不需要無謂的同情，不需要過多的關心，也不需要過度的幫助。他們只需要我們陪著，一起去體驗生活。

謝謝廖坤銘基金會！謝謝社服團的伙伴！謝謝你們！有你們真好！