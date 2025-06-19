台中市府開罰台中電廠超量用煤　環境部撤罰...法官打臉：無權

▲台電公司台中火力發電廠。（圖／ETtoday資料照）

記者黃哲民／台北報導

台中市政府環境保護局2019年以台電公司台中電廠超量使用生煤為由，依《空氣污染防制法》3度罰鍰共1800萬元，但都被環境部撤銷，台中市府環保局訴願失敗，改提行政訴訟對抗，台北高等行政法院今（19日）判決撤銷環境部對台電的免罰處分，可上訴。

本案源於台電公司台中電廠（即台中火力發電廠，簡稱中火），先前經台中市府環保局許可設置固定污染源、共10組燃煤鍋爐發電機組，台中市府環保局2019年11月29日，定期稽查位於台中市龍井區的中火，發現從同年1月26日到稽查日止，總生煤使用量為1110萬2718公噸，已逾許可證的上限1104萬公噸。

台中市府環保局同年12月3日，依《空污法》裁罰台電300萬元並限期改善，後認為中火逾期沒改善，再2度裁罰台電各600萬元與900萬元，並從2020年元旦起，廢止中火2、3號機組操作許可證。

台電不服3度受罰，向台中市府提起訴願，其中對裁罰超量用煤的訴願被台中市府駁回，台電已向台中高等行政法院提告尋求救濟、目前裁定停止審理，而台電對逾期未改善的2次裁罰所提訴願，台中市府尚未作成決定。

但環境部（當時為環保署）認為中火生煤使用量，未超出固定污染源許可證應記載內容、台中市府環保局裁罰違法，環境部2020年2月25日直接以上級機關地位，撤銷台中市環保局本件對台電的3次裁罰與廢證處分，2、3號機組也恢復發電。

台中市府環保局對環境部的免罰處分提起訴願，被行政院訴願審議委員會認為於法不合而不受理，環保局改向台北高等行政法院提告，先位聲明主張環境部的處分無效，備位聲明要求撤銷訴願決定與環境部的免罰處分。

法官認為環境部本件免罰處分，並無普通社會一般人一望即知的明顯瑕疵，所以判決台中市環保局的先位聲明敗訴，但備位聲明有理，因環保為地方自治事項，而空污防制是環保重要項目，有因地制宜特性。

法官指出，《地方制度法》賦予直轄市、縣市政府針對本身轄區需要，依中央制定環境保護相關法規及所策定國家環境保護計畫，訂定本身自治法規、環境保護計畫或更嚴格的管制標準，經中央政府備查，適用於自身轄區。

法官認為，台中市環保局本件依《空污法》裁罰台電公司並廢止中火許可證，屬於地方自治事項，若違背《憲法》、法律、中央法令或權限，應由相關部會報請行政院撤銷、變更、廢止或停止執行，而非各部會逕自決定。

因此，環境部身為行政院下級機關，無權直接撤銷台中市環保局本件對台電的3次裁罰，更錯誤引用《行政程序法》做為撤罰依據，法官據此判決台中市環保局備位聲明勝訴，應撤銷行政院不受理訴願的決定，以及環境部對台電的免罰處分，可上訴。