高三畢業生是攝狼！偷拍女同學裙底被抓包　手機藏13部不雅片

▲溫男外表清秀、身材壯碩，卻偷拍女同學裙底風光。（圖／翻攝溫男IG）

記者陸運陞／新北報導

新北市某高中一名即將畢業的男學生，日前在校內以手機偷拍女同學裙底風光，遭到其他同學發現，隨即搶下手機查看，赫然在隱藏檔案中發現，該名男同學在就讀高中這三年期間，就趁女同學上、下樓梯時偷拍，隨後到警局報案，警方清查共有13部偷拍影片，目前已有2名被害人提告，另有4人尚未製作筆錄。

據了解，今年6月初即將畢業的18歲溫姓男子，因學分不足仍需留校補學分。本週一（16日）下課期間，女同學小婷（化名）在上樓梯時，突然被其他同學提醒，並表示樓梯下的溫男行為舉止怪異，疑似有偷拍行為，其他見義勇為的男同學，立即搶下溫男手機，仔細查看手機內存影片。

經查看發現，在隱藏檔案存有琳瑯滿目的偷拍影片，除了剛拍小婷的裙底風光外，也用相同手法偷拍其他女同學，其中不乏與溫男熟識的女同學，隨即向校方教官通報，並轉報警方前來處理，警方到場確認，發現溫男手機共有13部偷拍女同學裙底私密影片，隨即帶回派出所偵辦。

▲警方獲報，經查證屬實將溫男帶回派出所偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

溫男到案向警方坦承，偷拍只是為了好玩，單純供自己欣賞。但警方發現，檔案有刪除的跡象，僅保存112年7月至今，目前已有2名被害人提出告訴，另有4名被害女同學尚未製作筆錄，全案警詢後依妨害秘密罪、少年事件處理法、違反兒少性剝削條例法，將溫男函送士林地檢署偵辦。並持續追查有無其他被害女同學。